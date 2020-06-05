Песков назвал недопустимым силовое давление в расследовании ЧП в Норильске

Москва, 5 июня. Силовое давление в ходе расследования ЧП с разливом дизельного топлива в Норильске недопустимо, главная задача — ликвидация аварии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, силовое давление абсолютно недопустимо», — заявил Песков.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что первостепенная задача — ликвидация последствий этой аварии. По словам Пескова, в процесс ликвидации ЧП активно вовлечены как сама компания «Норникель», так и соответствующие ведомства.

Второй задачей Песков назвал расследование причин произошедшего. Если есть виновные, то они будут призваны к ответственности в соответствии с законодательством. Кроме того, Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин не планирует проводить совещание по ЧП в Норильске. Совещание будет посвящено Дню эколога.

В пятницу, 29 мая, на ТЭЦ-3 Норильска из-за повреждения резервуара произошла утечка приблизительно 21 тысячи кубометров нефтепродуктов. Частично топливо попало в местный ручей и реку Амбарная. На территории региона ввели режим ЧС федерального уровня. Путин уже выступил с поручением к правоохранительным органам оценить работу местных чиновников.