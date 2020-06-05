Онищенко возмутило заявление Роскачества о водке: «Как можно говорить о безопасности яда?»

Врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко резко раскритиковал заявление Роскачества о водке как о самом безопасном продукте. Как можно яд называть «безопасным», с негодованием отметил Онищенко к комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее на сайте Роскачества появилась статья, которую иллюстрировала «Шкала безопасности продуктов». Согласно этой шкале, пальма первенства по безопасности безоговорочно принадлежит водке.

Кощунством считает подобные утверждения первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

«Заявление Роскачества, что водка является самым безопасным продуктом, — просто кощунственное, — с возмущением отметил Онищенко. — Эта организация не имеет ни морального, ни юридического права давать заключение о безопасности для здоровья того или иного продукта. Роскачество — это не медицинская организация, подобные заключения вообще не в их компетенции. А в данном случае они просто безграмотно трактуют действующие санитарные правила».

Парламентария особенно настораживает, что подобные заявления частью граждан могут быть восприняты как намек на безопасность употребления алкогольных напитков.

«Как можно абсолютный яд называть безопасным продуктом?! Как можно вообще говорить о безопасности яда?! — негодует Онищенко. — И они там в Роскачестве еще кручинятся, что не смогли дать знак качества такому спиртсодержащему напитку, как коньяк! О каком качестве яда вообще может идти речь?! Вешают знак качества на водку, чтобы наши граждане продолжали спиваться, утешая себя, что какая-то сомнительная организация гарантировала им безопасность продукта. Они бы еще на наркотическую соломку или на опиум поставили знак качества!»

По мнению парламентария, скандал вокруг заявления Роскачества — достаточный повод к разбирательству.

«Такого рода постановка вопроса, как позволило себе Роскачество, неправомерна, и эту организацию пора призвать к порядку», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Роскачество приурочило свою скандальную публикацию к Всемирному дню безопасности пищевых продуктов. В публикации говорится, что специалисты ведомства провели ревизию всех исследований, проведенных Роскачеством, и выявили по пять лучших и худших категорий продуктов с точки зрения качества и безопасности.

Отметим, в прошлом году в России только официально было зарегистрировано более 1,3 миллиона больных алкоголизмом. Хотя в последние годы число официальных алкоголиков в нашей стране снижается, успокаиваться оснований нет. Согласно неофициальным данным, в последние месяцы на фоне вынужденного безделья значительного числа граждан из-за режима самоизоляции в связи с пандемией, вызванной коронавирусом, потребление спиртных напитков в России имело тенденцию к увеличению.