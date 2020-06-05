Кремль исключил национализацию «Норникеля»

Москва, 5 июня. Темы национализации «Норникеля» не существует, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нам, честно говоря, совершенно неизвестно об этом. Поэтому здесь мы считаем, что никакой вообще темы для комментариев не существует на этот счет. Мы такого не видели и не слышали, чтобы кто-то об этом говорил», — заявил Песков в ответ на просьбу прокомментировать слова бывшего совладельца «Норникеля» Михаила Прохорова о национализации компании.

Прохоров вступился за руководство компании и выразил уверенность, что компания оперативно устранит ситуацию на ТЭЦ-З. Экс-глава «Норникеля» назвал национализацию ГМК угрозой для всех частных компаний и экономики РФ.

В пятницу, 29 мая, на ТЭЦ-3 Норильска из-за повреждения резервуара произошла утечка приблизительно 21 тысячи кубометров нефтепродуктов. Частично топливо попало в местный ручей и реку Амбарная. На территории региона ввели режим ЧС федерального уровня.

Российский президент Владимир Путин уже выступил с поручением к правоохранительным органам оценить работу местных чиновников. «Норникель» (компания-оператор ТЭЦ), МЧС и власти Красноярского края представили разнящиеся данные об экологическом бедствии. Это расхождение сегодня прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, истину в вопросе разлива топлива под Норильском будут устанавливать компетентные органы.