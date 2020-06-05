В Турции заговорили о «политических решениях» для Ливии

Анкара, 5 июня. Сбылись худшие опасения посла Турции в Ливии Эмруллаха Ишлера — военный «прогресс», достигнутый боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, был потерян. Слова турецкого посла приводит арабское издание Libya 24.

В заявлении для журналистов Ишлер отметил, что политика Анкары в Ливии направлена на устранение «угроз безопасности, с которыми сталкивается Триполи». Вместе с этим он сказал, что в ближайшее время будет найдено всеобъемлющее политическое решение, основанное на гражданских и демократических основах в регионе. Как выразился турецкий посол, «Ливия будет восстановлена после того, как падет надежда у тех, кто пытается установить военное правление в стране».

О каких именно методах для урегулирования ситуации в Ливии идет речь, Ишлер не уточнил. Исходя из того, что в 2014 году турецкий дипломат заявил, что ИГИЛ1 (деятельность террористической организации запрещена в РФ) не использует пытки, вряд ли он имел в виду какие-то мирные инициативы.

Кроме того, диалог о мирном урегулировании конфликта уже ведется — ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало, что 1 июня МООНПЛ приветствовала решение сил Ливийской национальной армии (ЛНА) и так называемого Правительства национального согласия (ПНС) возобновить переговорный процесс в Ливии в формате 5х5.

Европейские государства поддержали возобновление переговорного процесса между сторонами. Поддержали мирные инициативы в Ливии и США — пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагос заявила, что госсекретарь США Майк Помпео и наследный принц ОАЭ, шейх Мухаммед Бин Заид Аль Нахайян обсудили ряд региональных и международных вопросов, в частности, ситуацию в Ливии. Согласно отчету Морган Ортагос, обе стороны согласились с необходимостью прекращения огня в регионе и возвращения к политическим переговорам под руководством ООН.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в среду заявил о «сближении по Ливии» между Францией и Италией. По словам Ле Дриана, Франция согласна с позицией своих итальянских коллег из внешнеполитического ведомства относительно необходимости прекращения иностранной интервенции и нарушения оружейного эмбарго ООН. В свою очередь, постоянный представитель Германии при ООН Кристоф Хойсген отметил, что ФРГ будет следить за соблюдением оружейного эмбарго в Ливии в Совбезе ООН в рамках операции IRINI.

1 Организация запрещена на территории РФ.