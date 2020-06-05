В Совфеде назвали хамским заявление Госдепа о роли России на Ближнем Востоке 

Москва, 5 июня. Заявление помощника государственного секретаря США Дэвида Шенкера о том, что Россия должна «убираться» с Ближнего Востока, поскольку якобы играет там «деструктивную» роль, является циничным и хамским. Об этом рассказал член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

«Мы же приходим, когда нас зовут, чтобы войны прекратить. Поэтому заявление Шенкера циничное и хамское, сделанное в угоду русофобским настроением в стране. Но от этого оно не становится умнее и реалистичнее», — подчеркнул специалист.

Как пишет РИА Новости, сенатор добавил, что «во имя своих геополитических амбиций американцы пролили океаны крови».

«Мы находимся в Сирии по приглашению законного руководства и в соответствии с нормами международного права. И, кстати, Ближний Восток всегда был зоной наших интересов. И мы там будем находиться столько, сколько посчитаем нужным», — резюмировал политик.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на слова помощника госсекретаря США Дэвида Шенкера о том, что Россия должна «убираться с Ближнего Востока» заявила, что последствиями политики США на этой территории стали «только смерти и разрушения».

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что стабилизация ситуации на Ближнем Востоке возможна только через диалог. По его словам, в отличие от продвигаемых рядом стран конфронтационных схем Москва предлагает Ближнему Востоку конструктивную и объединительную повестку дня, а также призывает к формированию механизмов совместного реагирования на вызовы и угрозы.