Квартиру рыжего из «Иванушек» в Москве выставили на продажу

Москва, 5 июня. Бывшая жена солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова Марина Банкова выставила на продажу квартиру певца в центре Москвы.

Трехкомнатная квартира площадью 86 квадратных метров расположена в центре Москвы в районе станции метро «Краснопресненская». Банкова планирует выручить за квартиру 26 млн рублей. В апартаментах есть два санузла и гардеробная. При этом продавец не исключил торг.

Как сообщает kp.ru, Григорьев-Апполонов жил в этой квартире еще до встречи с Банковой. После развода певец оставил жилье бывшей жене и детям.

Григорьев-Апполонов и Банкова прожили вместе более 15 лет. В 2008 году они поженились, после этого у пары родились двое детей. Летом прошлого года Банкова подала на развод.

Ранее бывшая возлюбленная Григорьева-Апполонова Олеся Сазыкина рассказала, что певец из-за кризиса погрузился в состояние депрессии. По ее словам, солист «Иванушек» спивается на самоизоляции из-за финансовых трудностей. Отметим, алкоголь сгубил карьеры еще двоих бывших солистов «Иванушек» — Игоря Сорина и Олега Яковлева. Продюсер группы сообщил, что проблемы Григорьева-Аполлонова начались еще до развода артиста с супругой.