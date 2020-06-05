ВОЗ заявила, что Россия достигла плато по коронавирусу

Москва, 5 июня. Пандемия коронавируса в России достигла плато, заявила на брифинге официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.

«Россия в настоящий показывает плато. Однако в стране, как и во многих других, большое количество случаев. Безусловно, важно соблюдать все меры безопасности», — сказала представитель ВОЗ.

Харрис считает, что одной из основных мер является соблюдение социальной дистанции, поэтому при планировании массовых мероприятий необходимо соблюдать меры безопасности.

Она также похвалила Россию за огромное количество тестов на коронавирус, которые ежедневно проводятся в стране.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России по состоянию на 5 июня зарегистрировано 449 834 случаев COVID-19. За время пандемии в стране выздоровели более 212 тысяч человек, скончались 5528.

Накануне стало известно, что военнослужащие-добровольцы прошли углубленное медицинское обследование перед испытанием новой вакцины от коронавируса. Исследования будут проходить на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны и завершатся, как ожидается, в конце следующего месяца.