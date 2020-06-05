Северо-Западный транспортный прокурор защитил права работников депо

Псков, 5 июня. Средства индивидуальной защиты на производстве после использования должны проходить через стирку и химчистку. Такое решение для псковского депо обеспечил своим требованием Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

За помощью обратилась жительница Пскова. Она сообщила о нарушениях прав работников сервисного локомотивного депо «Дно — Псковское» (филиал «Северо-Западный» ООО «ЛокоТех-Сервис»), где не соблюдались требования по охране труда. В ходе прокурорской проверки подтвердилось, что на предприятии выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты не сдаются после использования. Работодатель не принимал маски обратно и не организовывал за ними уход. До стирки и химчистки СИЗ не доходили.

По требованию Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова приняты меры к устранению нарушений. Псковская транспортная прокуратура внесла представление руководителю сервисного локомотивного депо. По результатам его рассмотрения четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.