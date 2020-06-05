Китайская технология-«убийца» биткоина угрожает гегемонии США и зависимости от доллара

Москва, 5 июня. Китай готовит технологию, которая станет настоящей угрозой для биткоина и американского доллара. К такому выводу пришли аналитики США.

Они уверены, что вопрос о перспективах американского доллара в качестве главной валюты мировой торговли является проблемой национальной безопасности. Кроме того, речь идет об угрозе геополитическим интересам Вашингтона, так как идет речь о попытке вытеснить доллар с его пьедестала базовой валюты для международного обмена товарами и услугами с помощью «невидимого» инструмента.

ЦБ Китая решил скрестить «банкноту» или «монету» с криптовалютой, отвязать циркуляцию денег от банковской системы и привязать ее к прямому государственному контролю.

«Цифровая наличность в Китае разработана таким образом, чтобы быть электронной версией банкноты или монеты: она просто живет в цифровом кошельке на смартфоне, а не находится в физическом кошельке. Ценность будет обеспечена государством. Но виртуальные деньги будут быстрее и проще в использовании», — отметил эксперт Иван Данилов.

Некоторые эксперты критикуют это предложение, считая, что это возвращение в прошлое. Однако сторонники подхода уверены, что КНР избавляет себя от нескольких проблем сразу. В частности, не нужно будет опасаться за банковский сектор, а у государства при этом появляется полная прозрачность всех платежей.

В Вашингтоне опасаются внедрения цифрового юаня или цифровой формы платежа. Они считают, что китайская разработка может стать перевесом в торговой войне между Соединенными Штатами и Китаем, привести к снижению мировой зависимости от национальной валюты. При таком развитии сценария будущее доллара как мировой валюты может оказаться под вопросом. Кроме того, китайская технология-«убийца» биткоина угрожает гегемонии США.

Однако, с точки зрения бывшего министра финансов США при президенте Бараке Обаме Генри Полсона, у Китая, действительно, есть все технические преимущества, однако у страны нет политической и финансовой стабильности, а также отсутствует репутация надежного финансового центра.