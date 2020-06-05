Ведущая Юлия Норкина скончалась на 53-м году жизни

Москва, 5 июня. Ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скончалась на 53-м году жизни. Об этом сообщил ее супруг, телеведущий Андрей Норкин.

«Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но, в основном, людей», — написал Норкин.

Ведущий не стал называть причину смерти жены. Норкин сообщил, что прощание состоится 6 июня на Новодеревенском кладбище в Пушкино около 13.30.

«Если вы хотите и можете попрощаться с ней, приезжайте в субботу, 6 июня, на Новодеревенское кладбище в Пушкино», — добавил ведущий.

Норкина родилась в 1967 году. Она запомнилась не только как теле- и радиоведущая, но и как благотворитель. Брак с Норкиным продлился 25 лет, у ведущих четверо детей.

Ранее Норкин временно пропал из ток-шоу «Место встречи» на НТВ. Соведущий Иван Трушкин объяснил пропажу Норкина из эфира. Он успокоил зрителей, что ведущий не заболел коронавирусом. Однако Трушкин не стал называть причину, по которой отсутствует его коллега. Он подчеркнул, что причина уважительная.