Цена нефти Brent превысила 41 доллар впервые с 6 марта

Москва, 5 июня. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе этого года на лондонской бирже ICE увеличилась на 2,6% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла 41,02 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 11.59 по московскому времени.

Ранее цена нефти этой марки достигала уровня выше 41 доллара за баррель 6 марта текущего года.

К 12.13 по московскому времени стоимость барреля Brent выросла на 3% — до 41,18 доллара. Вместе с тем нефть сорта WTI торговалась на уровне 38,59 доллара за баррель, на 2,3% превысив уровень закрытия предыдущих торгов.

Котировки нефти растут на фоне сообщений о предстоящих министерских встречах стран ОПЕК, которые пройдут 6 июня, а также государств, не входящих в организацию.

По данным источника ТАСС, главным на повестке будет вопрос продления текущего уровня сокращения добычи в 9,7 млн баррелей в сутки после июня.

В апреле стоимость Brent опускалась до минимума с 11 декабря 1999 года. Цена за баррель была зафиксирована на уровне 16 долларов.