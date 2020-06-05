ПФР назвал типичные ошибки, из-за которых россияне могут не получить новые выплаты

Москва, 5 июня. Пенсионный фонд России назвал распространенные ошибки россиян при подаче документов на получение выплат на ребенка.

Белгородское отделение ПФР рассказало, что обработало тысячи заявлений на получение выплаты в размере 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте от трех до 16 лет, которые реализуются в рамках поддержки семей в связи с пандемией коронавируса.

Специалисты отметили, что в заявлениях встречаются довольно типичные ошибки, из-за которых семьи не могут получить положенные выплаты.

«Наиболее частыми причинами таких решений являются ошибки в реквизитах банка (БИК), отсутствие российского гражданства у заявителя либо у ребенка, неправильные реквизиты актовой записи о рождении детей или их полное отсутствие», — говорится в сообщении.

ПФР призвал родителей, которым было отказано в выплате из-за некорректного заполнения документов, повторно заполнить заявление. Если многодетный родитель допустил ошибку в заполнении анкеты на одного ребенка, то исправленное заявление нужно подать только на одного ребенка.

Напомним, президент России Владимир Путин распорядился оказать поддержку семьям с детьми в связи с пандемией коронавируса. По указу главы государства с 1 июня производится единовременная выплата в 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех до 16 лет.