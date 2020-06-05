Ученые выяснили, как гипертония влияет на больных коронавирусом

Ухань, 5 июня. Больные коронавирусом, которые страдают гипертонией, приблизительно, в два раза чаще умирают. Соответствующее заявление сделала группа ученых после исследования данных по заболевшим в Ухани. Результаты научного труда опубликованы в European Health Journal.

Специалисты проанализировали данные по 2877 заразившимся, которых доставили в полевой госпиталь в китайском городе Ухань в период с пятого февраля по 15 марта. Почти треть пациентов страдала гипертонией. Смертность среди таких людей составила 4%. Те, кто не страдали этим сердечно-сосудистым заболеванием, умирали гораздо реже.

Отдельно была проработана группа из 140 больных коронавирусом, которые не пользовались препаратами для снижения давления. Среди них смертность составила почти 8%. В два с половиной раза реже умирали те, кто использовал такие препараты.

Ученые подчеркнули, что больные коронавирусом должны продолжать принимать лекарства против повышенного давления, если лечащий врач не даст иное указание, пишет РИА Новости.

Исследования по данной теме еще не завершены. Специалисты намерены выяснить, какие препараты лучше применять при гипертонии и заражении коронавирусом, и как это снизит риск смертности.