Хабенский подал в суд на подрядчика за мошенничество с 6,5 млн рублей

Москва, 5 июня. Российский актер Константин Хабенский подал иск в Мещанский суд Москвы из-за мошеннических действий подрядчика, занимающегося ремонтом его квартиры. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Согласно материалам суда, в 2018 году супруга Хабенского, актриса Ольга Литвинова заключила с ООО «Империя» договор на выполнение ремонтно-строительных работ и внутренней отделки квартиры. Стоимость работ по договору составила почти 6,5 млн рублей. Деньги были перечислены на счет компании.

«По истечении указанного в договоре срока выполнения работ при личной проверке заказчиком установлен факт отсутствия выполнения заявленных работ, что подтверждается заключением строительно-технической экспертизы», — говорится в материалах.

Исполнитель работ согласился с требованием вернуть денежные средства. Однако в указанный срок деньги не поступили.

Ранее стало известно, что актеры МХТ им. Чехова среднего поколения — Константин Хабенский, Михаил Трухин, Михаил Пореченков, Анатолий Белый, Игорь Верник, Станислав Дужников ― из личных средств сделали подарок своим пожилым коллегам и техническим сотрудникам театра, перечислив им часть своих гонораров, поддержав их во время пандемии.