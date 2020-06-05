Добровольцев для испытания вакцины от COVID-19 поместили на изоляцию. ФАН-ТВ

Контрактники Минобороны России, вызвавшиеся добровольцами для участия в испытаниях новой вакцины от вируса COVID-19, помещены на изоляцию. В течение следующих двух недель военнослужащие будут находиться под постоянным наблюдением врачей.

Испытания, включающие регулярный сбор анализов и прохождение различных медицинских тестов, предварялись тестом на наличие в крови антител к коронавирусу. Всего добровольцами стали 50 человек, включая персонал госпиталя.

Вакцина разрабатывается совместно со специалистами 48 Центрального научно-исследовательского института войск РХБ защиты Минобороны РФ и Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Испытания планируется завершить до конца июля.