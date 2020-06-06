Власти Петербурга в июле выплатят 1,6 млрд долгов перед поставщиками соцуслуг

Санкт-Петербург не выплатил субсидии для получения компенсации за оказанные социальные услуги 26 поставщикам. Этой весной власти города погасили полумиллиардную задолженность перед социально ориентированными частными и некоммерческими организациями только за четвертый квартал 2019 года. Соцработники, которые вместе с врачами с первых дней борются с пандемией коронавируса, полгода сидят без денег. Смотрите видеосюжет Федерального агентства новостей.

«Пандемия обострила это все до ужасных размеров, — признается президент Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» Маргарита Урманчеева. — Нам, как добросовестным поставщикам услуг, даже сложно обратиться к другим источникам: в конечном счете все равно нам заплатят за оказанные услуги, и мы не можем принять двойное финансирование».

С первых дней пандемии нового коронавируса нагрузка на тех, кто помогает выжить уязвимым группам населения страны, выросла в разы. Президент России Владимир Путин еще 30 апреля наказал регионам: в трудный период ни о каких долгах перед соцработниками, так же, как и перед медиками, не может быть и речи.

«Обращаюсь к руководителям субъектов Федерации: необходимо сохранить объемы закупок социальных услуг у НКО. Все финансовые обязательства по контрактам с НКО поставщиками социальных услуг должны исполняться ежемесячно. Никаких отсрочек здесь быть не должно», — сказал глава государства на встрече с волонтерами.

Причиной огромных долгов, по словам первого зампреда комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Галины Колосовой, стало то, что последние шесть лет власти города испытывают «проблемы с финансовым блоком».

«При включении в реестр поставщиков любая организация заявляла в качестве своих тарифов не свои собственные затраты на предоставление социальных услуг, а использовала тарифы, которые ежегодно утверждает комитет на текущей финансовый год. То есть не происходила легализация своих затрат, — объяснила она на заседании Общественного совета при Минтруде России, которое прошло в преддверии Дня социального работника. — В связи с этим в этом году плановые показатели финансовым блоком были предусмотрены гораздо ниже, чем мы просили».

С долгами за оказание социальных услуг сталкиваются и другие регионы, но в гораздо меньших размерах. В Петербурге 124 поставщика социальных услуг, из них 86 государственные — ни в одном другом субъекте РФ столько нет. Сумма компенсации за оказание услуг частным и некоммерческим компаниям только в 2019 году составила 1 млрд 400 млн рублей.

«По опыту Петербурга мы видим, что страдают люди, которые не могут получить услугу, и организации, которые добросовестно работают и не могут на безвозмездной основе содержать персонал и вообще не отказывать людям», — заявил член Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Александр Спивак.

Раньше социальные услуги населению оказывали государственные организации. С появлением частных региональным властям потребовалось дополнительное финансирование.

«Когда это не прогнозируется, крайним оказывается поставщик. Гражданин получает право на услугу, идет к поставщику, а тот остается без финансирования», — констатировал правозащитник.

В комитете по социальной политике Санкт-Петербурга отрицают, что власти города «не умеют планировать».

«У нас есть недоговоренности с финансовым блоком, который всегда экономит», — сказала Галина Колосова.

Долги перед негосударственными поставщиками социальных услуг — проблема не только Санкт-Петербурга, но всей страны. И решать ее нужно на федеральном уровне, заключили в Общественном совете при Минтруде. Так, согласно 30 статье ФЗ №442, власти обязаны компенсировать таким поставщикам затраты. Однако на практике получается, что последний оказывает больше услуг, чем может «покрыть» бюджет.

«Мы этот вопрос ставили два года назад Татьяне Голиковой. Очевидно, что за этим есть особенности функционирования региональных органов власти, не именно Петербурга. Они и порождают такие ситуации», — сказал Александр Спивак.

На примере Петербурга страна должна отработать механизмы работы с поставщиками, считают члены Общественного совета. Участники заседания предложили создать в Петербурге рабочую группу из чиновников и поставщиков услуг, чтобы выработать правила их взаимодействия для всех регионов.

«Комплексное решение должно, с одной стороны, включать ограничения и контроль за поставщиками, с другой, нужна программа развития этой сферы негосударственных поставщиков, — считает директор петербургского благотворительного центра помощи пожилым людям «Хэсэд Авраам» Леонид Колтон. — Мы видим, что люди обращаются к ним. Благодаря им очень многие проблемы в городе решаются».

В интервью корреспонденту ФАН член Общественного совета Елена Тополева-Солдунова отметила: органам власти и негосударственным поставщикам социальных услуг необходимо заранее оговаривать объем услуг, тарифы и сроки.

«Потребуются изменения в ФЗ № 442 «Об основах социального обслуживания», — заявила она.

Кроме того, напряженность должен снять закон «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере», который прошел в Госдуме РФ второе чтение. По мнению экспертов, документ позволит выплачивать деньги негосударственным поставщикам авансом.

«Сейчас такие выплаты авансируются только бюджетным организациям. Они по госзаданию получают субсидию до того, как начали оказывать услуги. С негосударственными поставщиками — только после и через квартал, — объяснила Елена Тополева-Солдунова. — Квартал отработал, где-то достал деньги, отработал, сдал отчет, после этого только тебе компенсируют, а иногда с задержкой в несколько месяцев — полгода эти деньги».

В конечном итоге, после обращения министра Антона Котякова, властям города удалось найти 1 млрд 600 тысяч рублей на выплату компенсаций негосударственным поставщикам социальных услуг, в том числе НКО. Как сообщает зампредседателя Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Дмитрий Буйневич, закон о выделении суммы губернатор Александр Беглов подпишет 15 июня. Копия соответствующего документа имеется в распоряжении ФАН. Также, как сообщила Галина Колосова, в этом году город переходит с ежеквартального на ежемесячный формат выплат.

«Мы выступаем за легализацию затрат негосударственных поставщиков при предоставлении социальных услуг… Мы погасили задолженность за четвертый квартал 2019 года. Задолженность за первый квартал 2020-го мы планируем погасить в июле», — сказала она.

По итогам заседания участники направят свои предложения в Минтруд.

Ранее СМИ сообщили, что у руководителя комитета по социальной политике Петербурга Александра Ржаненкова врачи обнаружили коронавирусную инфекцию.