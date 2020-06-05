Андрей Норкин внезапно покинул студию во время записи «Места встречи»

Телеведущий Андрей Норкин 4 июня внезапно покинул студию во время записи программы «Место встречи» на телеканале НТВ, которая в пятницу днем вышла в эфир. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал один из участников программы.

По словам собеседника ФАН, накануне вечером, 4 июня шла запись программы, темой которой стали разного рода разоблачения в формате «me too».

Источник отмечает, что Норкин был совершенно спокоен, но потом участники заметили, как в перерыве он говорил с аппаратной.

«Говорил, «что вы мне шумите в ухо, не понимаю, что у вас там в аппаратной творится?» — рассказал участник телезаписи.

Во время следующего перерыва Андрей Норкин вместе с соведущим Иваном Трушкиным внезапно покинул студию. Перерыв длился непривычно долго, после чего Трушкин вернулся один и сообщил, что его коллега был вынужден уехать в связи с семейными обстоятельствами. Работа над программой продолжилась уже без него.

По окончании участники программы поинтересовались у сотрудников НТВ, что случилось, однако они оказались не в курсе произошедшего.

Напомним, что сегодня, 5 июня телеведущий Андрей Норкин написал в социальной сети Facebook о кончине его супруги, журналиста, теле- и радиоведущей Юлии Норкиной.

«Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но, в основном, людей. Если вы хотите, и можете, попрощаться с ней, приезжайте в субботу, 6 июня, на Новодеревенское кладбище в Пушкино. Со Староярославского шоссе — поворот направо у храмов. Нужно проехать до кладбища, повернуть налево и двигаться до самого конца территории, там мы будем ориентировочно в 13.30», — сообщил Андрей Норкин, прикрепив к посту фото жены с ежом в руках.

Юлия Норкина, скоропостижно ушедшая из жизни в возрасте 53 лет, вела вместе с супругом на радио «Комсомольская правда» программы «120 минут» и «Простыми словами».