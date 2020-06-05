Правительство РФ одобрило удвоение минимального пособия на первого ребенка

Москва, 5 июня. Российское правительство одобрило предложение удвоить минимальное пособие на первого ребенка. Распоряжение опубликовано на официальном сайте кабинета министров.

Согласно принятому решению, с 1 июня 2020 года будет увеличено пособие до 6752 рублей. Сейчас его размер составляет 3376 рублей.

«Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу», — говорится в сообщении правительства РФ.

Средства будут выделены Министерству труда России. На выплату могут претендовать граждане, которые признаны временно нетрудоспособными в связи с материнством. Также пособие получат россияне, уволенные в связи с ликвидацией организаций в соответствии с ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

Напомним, с 1 июня россияне начали получать разовое пособие на детей в возрасте от 3 до 16 лет, которое выдается всем оформившим соответствующее заявление вне зависимости от социального положения. Размер выплаты составляет 10 тысяч рублей. Заявления на единовременную выплату принимаются до 1 октября. Как сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, единовременные выплаты за первые несколько дней поступили на более чем 16,2 млн детей.