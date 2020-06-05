40 лет фильму о Мюнхгаузене и реформа избирательной системы. Тот самый Смакотин. ФАН-ТВ

Федеральное агентство новостей запускает новый проект.

«Тот самый Смакотин» — сатирическое шоу о курьезах и провалах в работе депутатов, чиновников комитетов, администраций районов и муниципальных округов Петербурга. Из первых уст вы узнаете о социально-политической жизни города с долей иронии и юмора.

О самом интересном расскажет глава МО Екатерингофский Олег Смакотин.

В первом выпуске мы вспомним о замечательном фильме «Тот самый Мюнхгаузен», пообщаемся с исполнителем роли сына барона Леонидом Ярмольником, узнаем мнение о легендарной картине от киноведа Леонида Цыткина и пройдемся по основным казусам минувшего месяца.

Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!