Финансовый кризис в Ливане: почему помощь МВФ грозит стране катастрофой

Ливан испытывает тяжелейший с 1990-х годов экономический кризис, его внешний долг достиг 90 миллиардов долларов и составляет 170% от ВВП. Власти и эксперты считают международную финансовую помощь единственным инструментом спасения экономики.

Telegram-канал «Рыбарь» рассказывает о причинах кризиса в Ливане и о том, какую цену придется заплатить стране за помощь из-за рубежа.

Причины ливанского кризиса

У начавшихся в 2019 году протестов в Ливане долгая предыстория. После окончания гражданской войны 1975-1995 годов Ливан остро нуждался в инвестициях и стабильной экономике для восстановления страны. Одним из способов достигнуть этой цели стала привязка местной валюты к доллару — по курсу 1507.5 ливанских фунтов за доллар. Стабильная валюта и низкий риск девальвации, а также относительно высокие ставки по депозитам вызвали большой приток иностранного капитала в банковский сектор.

Почти два десятилетия Ливан был тихой и стабильной гаванью на фоне пылающего Ближнего Востока. Экономика страны от этого сильно выиграла: страны региона, столкнувшиеся с политическими кризисами, предпочитали вкладывать свои финансы в благополучные и доходные ливанские банки. Так, пик инвестиций Египта в банковский сектор Ливана пришелся на разгар «арабской весны» в 2011 году, а иракские вложения уверенно росли с момента свержения Саддама Хусейна.

Привязка национальной валюты к доллару имеет свои минусы: в частности, для поддержания фиксированного курса Центробанк должен обладать значительными валютными резервами. Однако приток иностранной валюты и переводы от многочисленной зарубежной ливанской диаспоры обеспечивали поступление необходимых средств. Большую роль играли зарубежные кредиты, набранные страной.

Все начало меняться после 2008 года, когда мировой экономический, а затем и нефтяной кризисы привели как к уменьшению инвестиций стран региона в банковский сектор Ливана, так и снижению объемов средств, поступающих от ливанских работников за рубежом.

Сказался и еще один недостаток привязки ливанского фунта к доллару: при фиксированном курсе вольготно чувствовали себя импортеры, и закупать товары за границей фактически стало выгоднее, чем производить на своей территории. К началу кризиса объемы ливанского импорта на 16 миллиардов долларов превышали объемы экспорта — это огромная разница, составляющая почти треть ВВП страны. Показателен тот факт, что в страна с южным благоприятным климатом импортировала сельскохозяйственных продуктов и еды почти на 3 миллиарда долларов, экспортируя при этом на 800 миллионов.

В итоге в 2018 году дефицит бюджета Ливана превысил 10%, а у Центробанка стало не хватать валюты для поддержания фиксированного курса ливанского фунта. А когда появились проблемы с обслуживанием иностранных кредитов, Центробанку пришлось вводить ограничения на снятие наличных, а властям Ливана — урезать социальные расходы и даже вводить такие одиозные меры, как «налог на WhatsApp». Это привело к социальному взрыву, протестам и смене правительства.

Обращение к МВФ

В конце апреля правительство Ливана утвердило план финансово-экономической реформы. Помимо мер по сокращению дефицита бюджета, в нем был пункт, предусматривавший необходимость срочного получения пакета экономической помощи от международных организаций. 13 мая стартовал первый раунд переговоров с МВФ о выделении Ливану транша в размере 10 миллиардов долларов, который премьер-министр Хасан Диаб назвал «историческим моментом». О том, насколько этот шаг считался важным, говорит хотя бы тот факт, что его единогласно одобрили все крупные ливанские политические партии, — а такое довольно редко происходит в Ливане.

На первый взгляд, МВФ самоотверженно и из лучших побуждений приходит на помощь Ливану в трудную минуту. Но это не так.

Цена вопроса

Ни МВФ, ни другие кредиторы никогда не помогают за бесплатно, и случай с Ливаном не стал исключением. Стране-заемщику выдвигаются условия, которые необходимо выполнить для получения финансов. В случае, если они не будут выполнены, о деньгах можно забыть.

В большинстве случаев условия сводятся к сильному сокращению расходов, чаще всего за счет урезания социально-ориентированных статей бюджета. Собственно, Ливан начал сокращать расходы еще до начала переговоров с МВФ: в бюджете на 2020 год расходы на образование были сокращены на 7%, на здравоохранение — также на 7%, на сферу ЖКХ — на 88%, а на дорожное строительство и водоснабжение и вовсе на 95%.

Можно не сомневаться в том, что и в бюджете на 2021 год будут урезаны расходы на социальную сферу.

Каждый член Международного валютного фонда имеет возможность влиять на решения организации в соответствии со своей долей в капитале фонда. Судьба кредита, которого ждет Ливан, фактически зависит от мнения США, Франции, Великобритании и других стран, обладающих самыми крупными долями в МВФ. Их власти в результате получают эффективные рычаги для влияния на ливанскую политику и успешно ими пользуются для достижения своих интересов.

США одержимы идеей выдавить Иран из Ливана. Самый верный способ — обеспечить давление на «Хезболлу» и в дальнейшем лишить ее легитимности в правовом поле Ливана. Американский посол в Ливане Дороти Ши неоднократно заявляла, что единственной законной силой для защиты суверенитета страны является ливанская армия, намекая на незаконный, по мнению США, статус «Хезболлы». Так, в мае США отказались поставлять медицинскую помощь Ливану под тем предлогом, что «Хизбалла» якобы полностью контролирует систему здравоохранения страны.

Другим методом воздействия на Ливан со стороны США стал «акт Цезаря», предусматривающий масштабные антисирийские санкции. Ливанские компании долгие годы помогали Сирии обходить ограничения на поставки санкционных товаров и проводить денежные платежи, что позволяло поддерживать сирийскую экономику в военных условиях. Теперь США может пригрозить заблокировать кредит МВФ, чтобы надавить на власти и бизнес в Ливане и заставить отказаться от сотрудничества с сирийцами.

Ливан шантажируют и страны, которые, казалось бы, не имеют никакого отношения к Ближнему Востоку. 31 мая Япония, обладающая большой квотой в МВФ, заявила, что не согласится на выделение помощи Ливану, прежде чем ливанские власти не выдадут японскому правосудию скрывающегося в стране бывшего президента и исполнительного директора автомобильного концерна Nissan Карлоса Гона.

Экс-президент Nissan был взят под стражу в Японии за предоставление недостоверных сведений о финансах компании, сокрытие доходов и использование средств компании в личных целях. В прошлом году он сбежал в лучших традициях голливудских фильмов — спрятался в ящике для музыкальных инструментов, который вывезли из Японии на частном самолете. Сейчас Карлос Гон скрывается в Ливане, но в нынешних условиях власти страны с высокой долей вероятности выдадут беглого бизнесмена японцам.

Заключение

Обращаясь за помощью к МВФ, Ливан втягивает себя в кабалу. И дело тут не только в том, что страна садится на финансовую иглу, которую предоставляет организация, помощь от которой еще ни разу не обеспечила благополучие стран, которым она выделялась.

Куда большие опасения вызывает тот факт, что страны-кредиторы получат мощные рычаги для воздействия на Ливан, — которыми они непременно воспользуются. Это особенно касается США: последние десятилетия наглядно показали, что ни один ближневосточный кризис не обошелся без участия Вашингтона. В погоне за собственной выгодой и борьбе за политические очки внутри страны власти США разрушали целые страны, а до возможных экономических, политических и гуманитарных последствий американским ястребам не было никакого дела. Наивно предполагать, что политика США в отношении Ливана будет иной.

Но Ливан — многоконфессиональная страна с огромным количеством политических партий, каждая из которых обладает собственными взглядами на будущее Ливана. Любая бездумная попытка извне перекроить на свой лад политический ландшафт в Ливане непременно приведет к столкновениям внутри страны. В худшем случае этом может вылиться в повторение многолетней гражданской войны и масштабную резню. Вот только едва ли это сильно волнует главных выгодоприобретателей от ливанского кризиса.

Desunt inopiae multa, avaritiae omnia (лат. Бедным не хватает многого, алчным — всего).