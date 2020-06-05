Экранопланы: как в СССР совершали прорыв в области авиации

Когда-то они мчались со скоростью до 500 км/ч над водной гладью, едва не касаясь ее. Когда-то было время их расцвета. Когда-то они были гениальной инженерной мыслью и удивительными военными машинами… Но их эпоха прошла, а оставшиеся железные гиганты доживают свой век, постепенно рассыпаясь на кусочки. Автор Telegram-канала «Крылья Войны» решил рассказать, как в СССР совершали прорыв в области авиации.

Что же это за машины?

Экраноплан — это транспортно-боевое средство, способное летать на небольших высотах над поверхностью воды, льда или ровных участков суши. Разработанные в годы холодной войны в Центральном конструкторском бюро Ростислава Алексеева некоторые экранопланы были более 140 метров в длину и весили более 500 тонн.

Но несмотря на это, они легко скользили низко над поверхностью воды благодаря эффекту экрана. На малой высоте воздух «зажимается» между крылом и землей, уплотняется и создает воздушную подушку, которая резко увеличивает подъемную силу крыла. Это явление назвали эффектом влияния земли, а позже — экранным эффектом. Он был открыт авиаторами в 1920-х годах, когда перед самым приземлением самолет внезапно приобретал дополнительную подъемную силу и, игнорируя управление, не желал приземляться.

Самолет или корабль?

Если судить по конструкции и условиям эксплуатации, то экраноплан почти не отличается от гидросамолета. Различие — в его способности к устойчивому приэкранному режиму крейсерского полета на высотах до пяти метров. Также экраноплан имеет возможность самостоятельной стабилизации по высоте, крену и тангажу, что обеспечивает безопасность полета на малых высотах над волнами. Экраноплан летает, следовательно, он является летательным аппаратом.

Но у морских ученых есть свое мнение на этот счет: экраноплан является последней ступенью развития идеи о подъеме корпуса скоростного судна из воды (глиссер, судно на подводных крыльях, судно на воздушной подушке, экраноплан). Экранопланы более грузоподъемны и экономичны в отличие от обычных летательных аппаратов. ИМО (Международная морская комиссия) и ИКАО (Международная организация гражданской авиации) пришли к соглашению, что экранопланы считаются кораблями, которые могут летать, а не самолетами, которые могут плавать.

Так как экранопланы могут летать на высотах, где действуют авиационные правила, то ИМО и ИКАО разделили сферы полномочий и разделили экранопланы на три типа:

— Тип А — судно, которое эксплуатируется только в зоне действия экранного эффекта. Такие суда подчиняются морским требованиям во всех режимах эксплуатации.

— Тип В — судно, которое может кратковременно покидать пределы действия экранного эффекта. При этом расстояние от поверхности не должно превышать 150 метров. Такие суда тоже подчиняются морским требованиям.

— Тип С — судно, сертифицированное для полетов вне зоны действия экранного эффекта при высоте более 150 метров. Такие суда подчиняются морским требованиям во всех режимах эксплуатации, кроме полетов выше 150 метров, где их безопасность обеспечивается только авиационными требованиями, с учетом особенностей экранопланов.

Создатель «Каспийского монстра», «Орленка» и «Луня»

Ростислав Алексеев — главный в мире конструктор экранопланов, мечте о настоящих полетах которого было суждено сбыться. После защиты дипломной работы в 1941 году он работал на танковом заводе. Затем ему выделили помещение для работы по созданию боевых катеров на подводных крыльях, и, поверив в то, что Алексеев заставит катера «летать», управление кораблестроения ВМФ выделило средства. В 1957 году он представил судно на подводных крыльях «Ракета». Всем известные советские суда «Метеор», «Буревестник», «Комета» также были построены Ростиславом Алексеевым.

Экранопланы он стал создавать в 1962 году. Была создана экспериментальная модель «Корабль-макет», сокращенно — КМ. Зарубежные специалисты расшифровали аббревиатуру по-своему: Kaspian Monster («Каспийский монстр»). Эта махина имела размах крыла почти 38 метров, длину 92 метра, а взлетную массу 544 тонны. В 1966 году на специально созданной испытательной станции на Каспийском море начались испытания «Каспийского монстра», которые длились 15 лет и завершились аварией в 1980 году из-за ошибки пилотирования. Обошлось без жертв. Кроме того, машина еще неделю оставалась на плаву, но затонула в Каспийском море, так и не дождавшись спасения.

В 1979 году в состав военно-морского флота был принят первый в мире малый десантный корабль-экраноплан «Орленок». Он предназначался для переброски морского десанта с возможностью взлета при высоте волн до двух метров. Всего их было на вооружении пять единиц.

Ударный экраноплан-ракетоносец «Лунь» стал воплощением всех идей и мыслей Ростислава Алексеева, который, к сожалению, так и не увидел его полета. Он скончался 9 февраля 1980 года вследствие травм во время испытаний модели пассажирского экраноплана. Две операции не помогли.

Первый и последний ударный экраноплан-ракетоносец проекта 903 был построен в 1986 году. Он являлся охотником на авианосцы, который благодаря огромной скорости и незаметности для радаров мог подходить к ним на расстояние точного пуска ракеты. Вооружен он был шестью пусковыми установками с противокорабельными ракетами ЗМ-80 «Москит». Длина этого невероятного чуда техники — 73 метра, а высота — 19 метров. Оснащен восемью двигателями. Сейчас он списан и находится в Каспийске.

В 2012 году после появления информации о том, что оставшиеся машины будут утилизированы, в СМИ Нижнего Новгорода появилась новость об активистах, которые желали сохранить экраноплан «Лунь» в качестве музейного комплекса. 25 января 2020 года было принято решение о транспортировке ударного экраноплана-ракетоносца «Лунь» в филиал парка «Патриот», который строится в Дербенте.

Будущее российского экранопланостроения

На настоящее время в развитии скоростных морских путей заинтересованы многие страны. В основном там, где в наличии большие водные пространства. В АО «ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева» ведется работа по созданию двух экранопланов нового поколения в рамках государственной программы «Развитие гражданской морской техники».

Первый пассажирский экраноплан А-050-742D «Чайка-2» уже имеет завершенный эскизный проект, и сейчас ведется работа над его технической составляющей. Помимо этого, ведется работа по созданию эскизного проекта экраноплана А-080. У обоих типов будет по два стартовых и по два маршевых двигателя. Они имеют высокую топливную эффективность, безопасность, высокую скорость, мореходность, а также высокие летные характеристики и всепогодность использования. Начать использование экраноплана «Чайка А-050» планируют уже в этом году.

Также военная модификация данного судна станет развитием «Каспийского монстра». Разработчики предлагают Минобороны новое поколение экранопланов. «Чайка-2» сможет развивать скорость до 480 км/ч при помощи авиадвигателей на любой ровной поверхности. Эксперты уверены, что у аппарата есть будущее. Экраноплан неприхотлив. Он может приземлиться на аэродроме, на озеро, реку. Для взлета и посадки даже полутораметровая волна не будет помехой. Аппарат может двигаться, используя действие экранного эффекта, а может лететь как самолет, преодолевая расстояние до 3000 метров. «Чайка-2» может выходить на необорудованную сушу с уклоном до пяти градусов. Экраноплан может перебрасывать военных, оружие и боеприпасы, перевозить пассажиров, использоваться как альтернатива санитарной авиации.

В марте 2019 года вышел совместный приказ Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства транспорта РФ «О создании Межведомственной рабочей группы по координации развития экранопланостроения в Российской Федерации», куда вошли и представители Минобороны РФ. Также на совещании этой Межведомственной рабочей группы, которое состоялось 4 июня нынешнего года, была рассмотрена и принята концепция «Развитие экранопланостроения в Российской Федерации».

К сожалению, после смерти Ростислава Алексеева, совершившего прорыв в области экранопланостроения, многое было утеряно, но разработки ведутся, и это радует, ведь любые технические новшества — это потенциально полезные для общества или армии открытия. Другие крупные страны, такие как США и Китай, тоже не сидят сложа руки, проводя исследования в области экранопланостроения и даже представляя макеты и прототипы своих машин.

Главное сейчас — не упустить время, пока Россия может занять лидирующую позицию в развитии этих интереснейших аппаратов!