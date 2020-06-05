Российские ученые обнаружили в сливочном масле опасные бактерии

Воронеж, 5 июня. Российские ученые впервые нашли геном микробов в сливочном масле, в том числе их условно-патогенные виды, которые опасны для детей. Об этом пишет журнал Foods.

«До настоящего времени не было проведено ни одного исследования с использованием современных молекулярных методов для изучения микробных сообществ в сливочном масле», — отмечается в публикации.

Эксперты из Воронежского государственного университета и Воронежского государственного университета инженерных технологий изучили 21 образец разных марок сливочного масла. Они «прочитали» геном бактериальных клеток на специальном приборе и обнаружили, что масло является хорошей питательной средой для условно-патогенных бактерий. Их в продукте было найдено 94 вида.

Больше всего оказалось бактерий вида Bacillus cereus, способных производить токсины и вызывать диарейный синдром. Кроме того, ученые обнаружили в продукте бактерию Cronobacter sakazakii, вызывающую у детей до года сепсис, менингит или энтероколит с тяжелыми осложнениями и даже летальный исход.

Специалисты отметили, что хотя сливочное масло относится к продуктам с длительным сроком хранения, его следует контролировать на наличие условно-патогенных бактерий.

Ранее в Росконтроле обратили внимание, что сливочное масло часто подделывается недобросовестными производителями, в том числе с помощью пальмового масла, сообщает «ФедералПресс». Из 36 проверенных экспертами организации брендов только девять образцов были признаны качественными и безопасными.​​​​​​