Коронавирус 5 мая: 8726 новых случаев в РФ, новые методики лечения, Гейтс упомянул о чипах

За последние сутки в России выявлено 8726 новых случаев заражения COVID-19, общее число зарегистрированных заболевших коронавирусной инфекцией достигло 449 834 человек. 212 680 заболевших выздоровели, 5528 — скончались.

В Москве выявлено 189 214 случаев заражения (+1998 за сутки); 2749 человек (+64 за сутки) умерли; 94 715 (+3061 за сутки) — излечились.

В мире заражено 6 635 004 человек, 391 179 — скончались.

В Москве применили экспериментальную методику лечения коронавируса

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве впервые в России применили экспериментальную методику лечения от коронавирусной инфекции при помощи гипербарической оксигенации (ГБО).

Цель методики — постараться избежать перевода пациента на аппарат искусственной вентиляции легких, пояснил директор НИИ, член клинического комитета Москвы Сергей Петриков. Методика хорошо себя зарекомендовала: после применения ГБО у пациентов улучшается самочувствие, уменьшается одышка и повышается содержание кислорода в крови.

Петербург выходит на плато по COVID-19

О постепенном улучшении эпидемиологической ситуации в Северной столице заявил глава комитета Смольного по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Тем не менее, уровень заболеваемости в городе остается достаточно высоким. В частности, это пока не дает возможность разрешить навигацию по рекам и каналам Петербурга, послабления в этой сфере ожидаются на следующем этапе выхода из ограничительных мероприятий.

Билл Гейтс упомянул о чипах

Основатель Microsoft Билл Гейтс впервые публично прокомментировал популярную конспирологическую теорию, что он под видом вакцинации от COVID-19 якобы намерен чипировать людей. Гейтс заявил, что подобные «сплетни и антинаучные высказывания» приводят к разжиганию вражды между людьми.

«Я никогда не занимался вещами наподобие микрочипов. Очень трудно отрицать это, потому что это глупо или странно», — заявил Гейтс в интервью BBC News.

Он также заявил, что после появления вакцины нужно добиться формирования группового иммунитета, а для этого необходимо привить около 80% населения.

«Но если люди будут думать, что это афера, или что вакцины вредны, и не захотят вакцинироваться, болезнь продолжит убивать людей. Так что меня немного беспокоит существование всех этих сумасшедших идей», — заявил Гейтс.

Ранее о «чипировании» людей под видом вакцинирования заявлял в своей программе режиссер Никита Михалков.