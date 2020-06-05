Эрдоган предложил превратить собор Святой Софии в мечеть

Стамбул, 5 июня. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил своим помощникам изучить вопрос о смене статуса собора Святой Софии из музея в мечеть, сообщает газета Hurriyet.

«Собор Святой Софии может продолжать посещаться туристами как мечеть. Как в Султанахмете. Наша нация должна решить это», ― заявил Эрдоган во время заседания центрального исполнительного совета партии.

Турецкий лидер призвал своих помощников подойти к вопросу изменения статуса собора очень внимательно, тщательно разобраться и не торопиться. Эрдоган поручил провести исследование и дать оценку, а затем обсуждать возможность смены статуса.

Ранее, 29 мая, в Софийском соборе в Стамбуле прочли суру Аль-Фатх в память о завоевании Стамбула. МИД Греции раскритиковал власти Турции за чтение суры в соборе, напомнив, что он является памятником всемирного наследия ЮНЕСКО. В Афинах подчеркнули, что эта акция оскорбляет международное сообщество и бросает вызов религиозным чувствам христиан во всем мире.

Кроме того, ранее министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что Греция готова ответить на агрессивное поведение Турции военными действиями. В Минобороны Греции отметили рост провокаций со стороны Анкары. При этом министр оговорился, что, хотя греческая сторона и готовится ко всем возможным ситуациям, военных действий ей бы не хотелось.