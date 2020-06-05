Москвичка утопила новорожденную дочь и выбросила ее тело в мусорку

Москва, 5 июня. Правоохранительные органы задержали жительницу Москвы, подозреваемую в убийстве новорожденной дочери, сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

По версии следствия, в ночь на 2 апреля в доме по улице Луховицкой женщина родила ребенка. Однако не желая воспитывать дочь, подозреваемая утопила ее, а затем, поместив тело в полиэтиленовый пакет, выбросила в мусорку вблизи дома.

Женщина обратилась в медицинское учреждение и сообщила, что родила ребенка мертвым. Эксперты, проведя исследование, выяснили истинную причину смерти, тем самым опровергнув слова матери о гибели плода в утробе.

«В настоящее время женщина 1999 года рождения задержана», — говорится в сообщении.

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования уголовного дела об убийстве младенца взял на личный контроль руководитель Главного следственного управления Андрей Стрижов.