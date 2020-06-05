Дети с ДЦП смогут ставить подписи благодаря специальному тренажеру. ФАН-ТВ

Ученик челябинского лицея Роман Прохоров разработал специальный тренажер, с помощью которого дети с ДЦП и нарушением функций верхних конечностей смогут вырабатывать навыки личной подписи.

На воплощение такого изобретения Романа натолкнул процесс получения паспорта и заполнения множества бумаг, где требовалась личная подпись.

Задумавшись, какую сложность это может представлять для детей с параличом, он занялся разработкой. При этом данный тренажер является не первым его изобретением, направленным на помощь детям с ДЦП.

«Я занимаюсь проектами, которые связаны с детьми с ДЦП уже несколько лет. И в этом году, когда я получал паспорт, я заметил, что необходимо подписаться много раз одинаковой подписью. И у меня появился вопрос, как же дети с ДЦП подписывают такое большое количество бумаг одинаковой подписью. Тогда я пошел к детям, у которых с ДЦП, и задал этот вопрос. Они ответили, что да, это большая проблема, и никто из ученых и докторов данным вопросом не занимается», — говорит Роман.

Сам тренажер представляет собой вариант трафарета, подключенного к экрану компьютера. Ребенок выводит свою подпись в прорези, имеющей соответствующие изгибы, и полученная надпись выводится на монитор. Размер трафарета постепенно уменьшается, доходя до размера реальной подписи.

«Ребенок начинает тренироваться с подписи большого размера, потихоньку у него устанавливается возможность плавного движения рукой. Соответственно, врач наблюдает, меняет картридж на более мелкий. У детей с ДЦП этот период может составлять несколько лет. Поэтому, чем раньше начнем, тем лучше получим результат», — рассказал Дмитрий Овсяницкий, научный руководитель Романа.

По словам научного руководителя Романа, себестоимость изобретения юного изобретателя составляет всего 8-8,5 тысяч рублей.

Устройство уже положительно оценили врачи Челябинской областной детской клинической больницы и Центра паллиативной помощи, куда обратились Роман и Дмитрий.