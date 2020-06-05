Facebook начнет помечать СМИ, контролируемые государством

Вашингтон, 5 июня. Социальная сеть Facebook будет маркировать посты контролируемых государством средств массовой информации. Об этом сообщил глава отдела кибербезопасности социальной сети Натан Глейхер. По его словам, пользователи должны знать от какого СМИ исходит информация.

«Мы считаем, что люди должны знать, если новости, которые они читают, исходят от изданий, которые могут находиться под влиянием правительства», — уточнил он.

Как пишет «Интерфакс», в компании объяснили, что сначала маркировка будет отображаться на страницах медиа. На следующей неделе планируется внедрить маркировку в ленты новостей. Критерии, которыми будут руководствоваться при отборе источника информации для маркировки, были разработаны корпорацией вместе с экспертами и организациями в области СМИ, управления и прав человека. Решение будут принимать на основе данных о финансировании и структуре организации из открытых источников отчетности каждого конкретного медиа.

При этом издание, получившее такой статус, сможет обжаловать его.

Ранее российские судебные приставы завели дела о принудительном взыскании с Facebook и Twitter назначенных судом штрафов в размере четырех миллионов рублей за отказ локализовать данные пользователей соцсетей из РФ на территории России.

Взыскания западные компании получили за отказ локализовать данные пользователей соцсетей на территории России в установленный срок.

Facebook и Twitter нарушили российское законодательство в ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ, и 31 января Роскомнадзор возбудил в отношении платформ административное дело. Первым штраф получил Twitter, затем Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал и Facebook.