Доктор Комаровский рассказал, как следует вести себя переболевшим COVID-19

Москва, 5 июня. Врач и телеведущий Евгений Комаровский призвал переболевших коронавирусом соблюдать осторожность и не рисковать жизнями окружающих. Соответствующее обращение появилось в его Instagram.

В своем аккаунте в соцсети известный медик ответил на вопрос одной из подписчиц. Женщине показалось, что она уже перенесла COVID-19, поскольку наблюдала у себя такие симптомы, как кашель, заложенность носа и потерю обоняния. Однако за помощью к врачам не обращалась — заболевание проходило в легкой форме. Пациентка задалась вопросом, как ей вести себя после вируса.

«Даже если у вас уже была коронавирусная инфекция, то вы все равно можете взяться за дверную ручку, получить «в руку» коронавирус, поздороваться с кем-то и заразить его. То есть даже если вы перенесли коронавирус, это не дает вам права везде ходить, хвататься за все подряд и рисковать жизнью других людей. Будьте, пожалуйста, осторожны: соблюдайте социальную дистанцию и мойте руки», — ответил ей доктор.

Комаровский объяснил, что узнать наверняка, какое именно заболевание перенесла женщина, будет возможно лишь после проведения теста на наличие антител, их количество и титр. Для этого, по его словам, необходимо дождаться спада эпидемии и разгрузки лабораторий.

«И тогда уже мы будем делать индивидуальные и глобальные выводы», — резюмировал он.

Ранее Комаровский указал на частую ошибку при мытье рук, передает телеканал «360». На его YouTube-канале для наглядности был показан эксперимент, доказывающий, что большинство людей не полностью смывает грязь.