Юрист призвал ужесточить наказания для организаторов незаконных акций в РФ

На фоне гремящих на весь мир массовых беспорядков в США, вызванных убийством полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, некоторые горячие головы в России могут попытаться «под шумок» спровоцировать протесты и у нас в стране. Чтобы этого не произошло, необходимо ужесточить наказания за организацию несогласованных массовых мероприятий, а также принятие участия в них. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ и заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его словам, показываемые в Интернете беспорядки в Америке — это мощнейшая визуализация антисоциального поведения, которую деструктивные политические деятели пытаются использовать для «заражения» нестабильных граждан с повышенной возбудимостью в разных странах, в том числе и в нашей.

«Знаете, как говорят: кому война, а кому мать родна, — сказал собеседник ФАН. — Вот также и здесь: кому эпидемия, а кому шанс взбаламутить народ. Некоторые считают, что им выпал уникальный шанс сыграть в свою политическую игру. Таким субъектам можно ответить словами премьер-министра Российской империи Петра Столыпина «Вам нужны великие потрясения, а нам нужна великая Россия» — сейчас они актуальны, как никогда».

Юрист заявил, что ситуация с коронавирусом и убийством Флойда в США может стать предлогом для новых незаконных акций по всему миру.

«Люди устали и хотят вернуться к нормальной жизни, — объяснил эксперт. — И вот эту накопленную ими в самоизоляции энергию некоторые «политики» пытаются направить отнюдь не в мирное русло».

По мнению эксперта, подобного развития событий, как в США, в РФ ждать не стоит. Прежде всего, отметил Соловьев, в России нет расизма, который в Соединенных Штатах вот уже много десятилетий является основным фактором напряженности в обществе, вследствие чего люди идут на открытую конфронтацию с властью.

«И не надо забывать, что всегда среди качеств нашего народа были уважение, терпение и законопослушность, — напомнил собеседник ФАН. — Так что брать пример с Запада нам вряд ли стоит. С теми же, кто хочет перенести «заокеанский опыт» на нашу российскую действительность, церемониться ни в коем случае не стоит — государство должно жестко преследовать этих людей, которые действуют тем отчаяннее, чем больше понимают бессмысленность своей подрывной работы».

Юрист обвинил несистемную оппозицию в попытках «расковырять» и довести до безобразного состояния мелкие проблемы в государстве с тем, чтобы предъявить их потом обществу в качестве неизлечимых нарывов, в появлении которых затем обвинят власть.