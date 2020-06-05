МЧС локализовало место разлива топлива в Норильске

Норильск, 5 июня. Спасателям удалось ограничить распространение разлива дизельного топлива под Норильском, локализовать его и собрать более 200 тонн горюче-смазочных материалов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ход работ на территории чрезвычайной ситуации федерального характера контролирует лично глава МЧС Евгений Зиничев — 5 июня он приехал в полевой лагерь группировки МЧС России под Норильском.

Работа по сбору нефтепродуктов идет близ развернутого пункта временного размещения группировки МЧС России. В автономном полевом лагере действуют спутниковая связь, УКВ-радиосвязь, видеоконференцсвязь.

Как уточнили в ведомстве, над расчисткой грунта и реки работают 100 спасателей Сибирского спасательного центра МЧС России из Новосибирской области, спасатели Росморречфлота. В ближайшие часы здесь ожидают спасательную группу компании «Газпром нефть», а группировку спасателей увеличат до 500 специалистов.

В МЧС обещают, что спасатели будут работать до полной ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Напомним, 29 мая на ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. Порядка 21 тыс. куб.м проникли в грунт и воду.