Сирия, 5 июня. Новая партия российских самолетов МиГ-29 поступила на вооружение ВВС Сирии. Сирийские системы ПВО перехватили часть ракет Израиля в Хаме. Курдские боевики арестовали 11 женщин в лагере «Аль-Хол» в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с боевиками в южной части Идлиба.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва на въезде в город Аль-Кашкия в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции: развернули три новых наблюдательных поста в Идлибе.

Курдские вооруженные бандгруппы: арестовали 11 женщин в лагере «Аль-Хол» в Хасаке; провели рейды в северо-восточной части Хасаки; разместили дополнительные КПП вдоль реки Аль-Хабур в Дейр-эз-Зоре.

ВВС Израиля: нанесли удары по окрестностям города Масьяф в Хаме.

Провинция Латакия

На авиабазе «Хмеймим» прошла торжественная церемония передачи новой партии российских самолетов МиГ-29 сирийским военным. Поставка была осуществлена в рамках военно-технического сотрудничества двух стран. Согласно информации официального Facebook-канала российского посольства в САР (RusEmbSyria), сирийцы уже начали задействовать самолеты для выполнения миссий. Известно, что два воздушных судна обладают учебно-боевой модификацией. Напомним, первая партия самолетов была передана в распоряжение ВВС Сирии 30 мая.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационный портал Al Nour сообщает о взрыве в зоне контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF) на юго-востоке провинции. Детонация СВУ произошла на въезде в город Аль-Кашкия, в результате чего был убит мирный житель и ранен один из курдских боевиков. В установке бомбы подозреваются террористы так называемых спящих ячеек «Исламского государства».

В целях минимизировать число вылазок джихадистов, SDF приступили к укреплению своих позиций. Так, в ряде деревень, находящихся вдоль реки Аль-Хабур, были размещены несколько дополнительных контрольно-пропускных пунктов, а также введен комендантский час.

Провинция Идлиб

Турция продолжает наращивать военное присутствие в зоне «Большого Идлиба». Как передает Telegram-канал (NovostiDamask), новые наблюдательные посты были развернуты на окраинах населенных пунктов Джузиф, Мааррата и Аль-Киясат. Напомним, накануне турецкие военные также установили блокпост у поселения Мириан. Кроме того, поступали сообщения о намерении Анкары приступить к строительству КПП у городов Бсанкуль и Урум аль-Джауз.

Между тем военный источник в Twitter (SteeleSyAA) заявляет о перестрелках в южных районах провинции. Сообщается, что Сирийская Арабская Армия (САА) и боевики обмениваются ударами в горной местности Джебель Аз-Завия.

Провинция Хама

Агентство новостей SANA News сообщает о новой воздушной атаке Израиля в провинции Хама. В 21.25 под ударом оказались окрестности населенного пункта Мисьяф на западе региона. Как известно, израильские военные самолеты действовали из воздушного пространства Ливана. В свою очередь Сирийская Арабская Армия (САА) активировала комплексы ПВО, перехватив несколько ракет противника. Отмечается, что целью атаки являлся корпус местного научно-исследовательского института. По предварительным данным военного источника в сети Telegram (NovostiDamask), авианалет обернулся гибелью четырех сирийцев и пяти иранцев. Тель-Авив пока никак не прокомментировал случившееся. Напомним, прошлая атака Израиля имела место к юго-западу от Дамаска. Она произошла 1 мая.

Провинция Хасака

Курдские боевики провели аресты в лагере для беженцев «Аль-Хол». По данным новостного портала Al Nour, по обвинению в пропаганде террористической идеологии «Исламского государства» и организации беспорядков были задержаны 11 женщин. Все они являются женами боевиков ИГ1 и содержатся в пункте временного размещения наряду с другими беженцами.

Вместе с тем «Демократические силы Сирии» (SDF) провели серию рейдов в районе Тель Аш-Шаир в северо-восточной части Хасаки. О результатах обысков пока не сообщалось.

1 Организация запрещена на территории РФ.