Арифулина рассказала, как Тимати предлагал ей деньги на «Фабрике звезд»

Москва, 5 июня. Рэпер Тимати, участвовавший в «Фабрике звезд», предлагал продюсеру проекта Лине Арифулиной деньги, чтобы поставить номер для шоу. Но женщина отказывалась, поскольку это противоречит условиям конкурса.

По словам Арифулиной, ее кандидатуру на пост директора «Фабрики звезд» одобрили не сразу, поскольку на эту должность хотели взять именитого артиста. Однако после недолгих раздумий руководство отдало предпочтение именно ей.

Арифулиной нередко приходилось критиковать молодых исполнителей, при этом, как вспоминает звезда, бывали забавные истории в ее «фабричной» жизни.

«Помню вот Тимати всегда подходил и говорил: «Лина, я могу дать денег на свой номер». На что я ему всегда отвечала: «Тима, мне твои деньги не нужны. Сколько дадут бюджета на номер, столько и потратим», — поделилась воспоминаниями 56-летняя звезда с Яной Чуриковой.

Продюсер продолжает следить за успехами своих учеников. По ее мнению, многие «фабриканты», которые продолжили творческий путь, сильно изменились, в частности, певицы Ирина Дубцова и Полина Гагарина.

«Я вот помню, какой Ира Дубоцова пришла на проект. Такая угловатая, чем-то даже похожая на мальчика. А какая она сейчас стала — просто шикарная! Полина Гагарина тоже очень изменилась. Сейчас она настоящая дива», — сказала знаменитость.

Напомним, Тимати был участник четвертого сезона «Фабрики звезд». Именно музыкальное реалити подарило исполнителю славу, сейчас артист возглавляет лейбл Black Star.

Полина Гагарина и Ирина Дубцова стали победительницами «Фабрики» во втором и четвертом сезонах соответственно. Сейчас певицы выступают сольно, у артисток также есть совместная композиция «Кому, зачем?».