Кабмин РФ выделил средства на соцвыплаты безработным

Москва, 5 июня. Правительство РФ одобрило выделение Роструду 56,2 млрд рублей на социальные выплаты безработным, об этом сообщается на сайте Кабмина РФ.

«Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу», — сказано в сообщении.

Распоряжение предусматривает выделение 56,2 млрд рублей на выплату пособия по безработице гражданам, которые в установленном порядке были признаны безработными.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в январе текущего года предложил внести поправки в конституцию. Голосование назначили на 22 апреля, но из-за пандемии COVID-19 было принято решение перенести его.

Ранее глава государства утвердил 1 июля новой датой голосования. Свое право проголосовать за поправки к конституции россияне смогут реализовать с 25 июня по 1 июля 2020 года. Решение провести голосование в течение недели было принято для того, чтобы обеспечить безопасность граждан в условиях пандемии коронавируса.

Ранее в Пенсионном фонде России (ПФР) назвали категории граждан, которые начнут с 1 августа получать повышенную пенсию. По данным ведомства, накопительные пенсии будут повышены на 9,13%. Перерасчет произойдет автоматически, подавать заявление в ПФР для этого не нужно. Увеличенные выплаты получат и пользователи программы софинансирования пенсионных накоплений. Их пенсии станут больше на 7,99%. Нововведения для этих категорий пенсионеров затронут более 100 тысяч человек.