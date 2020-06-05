Twitter заблокировал видео с речью Трампа о Флойде

Москва, 5 июня. Американская социальная сеть Twitter заблокировала видеоролик предвыборной кампании президента США Дональда Трампа, посвященный памяти убитого полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.

На видео была подана жалоба о нарушении авторских прав. Хронометраж ролика составляет порядка четырех минут. На нем Трамп говорит о «большой трагедии», а затем — о «насилии и анархии» со стороны «радикальных левых группировок» и работе сотрудников полиции. Слова главы белого дома сопровождаются снимками мирных протестов и акций, а также беспорядков и погромов.

Сейчас видеозапись воспроизвести невозможно. По информации Twitter, «медиафайл заблокирован в связи с жалобой правообладателя». После блокировки команда американского президента обвинила соцсеть в цензурировании «жизнеутверждающего и объединяющего послания от президента Трампа». Команда президента США направила письмо в компанию Twitter, чтобы узнать конкретные причины блокировки видео.

Волна протестов охватила США после жестокого задержания афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался от асфиксии из-за грубого задержания полицейскими.

Напомним, в четверг в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошел онлайн-эфир на тему «Полицейское насилие и погромы в США. Линчуют ли в Америке негров?». Политологи, журналисты и депутаты обсудили погромы и беспорядки в США, а также затронули вопросы, связанные с тем, как защитить права и свободы американцев, есть ли в США расовая дискриминация и насколько адекватно на акции протеста реагируют правоохранители. Депутат Госдумы от ЛДПР Антон Морозов отметил, что протесты в США после убийства Джорджа Флойда приняли беспрецедентный характер, однако важно понимать, что проблема расизма в США существует.