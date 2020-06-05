Поклонники заподозрили у сестры Жанны Фриске убившую певицу болезнь

Москва, 5 июня. Поклонники певицы Жанны Фриске «нашли» у сестры исполнительницы Натальи убившую звезду болезнь. Наталья Фриске опубликовала в социальной сети Instagram фотографию.

Она предстала перед поклонниками сильно похудевшей и в новом образе. На снимке она стоит перед зеркалом в белой легкой рубашке и светлых джинсах.

«Наконец-то весеннее преображение», — подписала она изображение.

Поклонники отметили, что она очень сильно похудела, а обновленная прическа заметно молодит женщину.

«Натали, Вы прекрасны спору нет. Но похудела, очень даже», — написали в комментариях. «Как всегда, красива и безумно гармонична», — с восторгом обратились к ней фолловеры.

Однако среди общего восторга нашлись и те, кого взволновала худоба Натальи Фриске. Поклонники звездной родственницы обеспокоены, не заболела ли она.

«Вы очень похудели. Это даже немного пугает. Насколько я помню, незадолго до смерти Жанночка тоже стала выглядеть худющей. Берегите свое здоровье!», — пожелали они ей.

Недавно сестра Фриске показала снимок с певицей. На фотографии Жанна и Наталья стоят в обнимку на одной из улиц Майами. Снимок до слез растрогал пользователей Сети. Многие подписчики признались, что они до сих пор переживают из-за смерти Жанны Фриске.

Ранее Наталья Фриске опубликовала фото с увеличенными губами, удивив фанатов сходством с покойной певицей. Поклонники восхитились изменившейся девушкой и отметили, что ее губы, действительно, выглядят натурально. Некоторые фолловеры отметили, что после увеличения губ она стала «копией» своей старшей сестры.