Поклонники заподозрили у сестры Жанны Фриске убившую певицу болезнь

Москва, 5 июня. Поклонники певицы Жанны Фриске «нашли» у сестры исполнительницы Натальи убившую звезду болезнь. Наталья Фриске опубликовала в социальной сети Instagram фотографию.
Она предстала перед поклонниками сильно похудевшей и в новом образе. На снимке она стоит перед зеркалом в белой легкой рубашке и светлых джинсах.
«Наконец-то весеннее преображение», — подписала она изображение.
Поклонники отметили, что она очень сильно похудела, а обновленная прическа заметно молодит женщину.
«Натали, Вы прекрасны спору нет. Но похудела, очень даже», — написали в комментариях.
«Как всегда, красива и безумно гармонична», — с восторгом обратились к ней фолловеры.
Однако среди общего восторга нашлись и те, кого взволновала худоба Натальи Фриске. Поклонники звездной родственницы обеспокоены, не заболела ли она.
«Вы очень похудели. Это даже немного пугает. Насколько я помню, незадолго до смерти Жанночка тоже стала выглядеть худющей. Берегите свое здоровье!», — пожелали они ей.
Недавно сестра Фриске показала снимок с певицей. На фотографии Жанна и Наталья стоят в обнимку на одной из улиц Майами. Снимок до слез растрогал пользователей Сети. Многие подписчики признались, что они до сих пор переживают из-за смерти Жанны Фриске.
Ранее Наталья Фриске опубликовала фото с увеличенными губами, удивив фанатов сходством с покойной певицей. Поклонники восхитились изменившейся девушкой и отметили, что ее губы, действительно, выглядят натурально. Некоторые фолловеры отметили, что после увеличения губ она стала «копией» своей старшей сестры.