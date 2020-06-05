Проект нового КоАП включил 70% предложений регионов

Москва, 5 июня. Новый Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) стал более удобным и понятным для граждан, в него вошли 70% предложений регионов. Об этом сообщила первый замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

По ее словам, усовершенствованный кодекс носит превентивный, а не карательный характер.

«Законодательство устанавливает запреты, а санкции нацелены на предупреждение правонарушений и только для злостных нарушителей — на взыскания», — отметила сенатор в интервью «Парламентской газете».

Рукавишникова уточнила, что текст проекта включил 70% предложений регионов, которые обобщил и представил Совфед. Наибольшим достижением, на ее взгляд, стало включение в него блока правонарушений, посягающих на сферу благоустройства, в которой выявляется множество проблем.

«Сейчас в проекте кодекса отражены такие правонарушения, как мойка транспортных средств в запрещенных для этого местах, парковка автотранспортных средств на газонах, цветниках и иных территориях, занятых зелеными насаждениями. Под запрет попадает проезд и парковка автотранспорта на детских игровых и спортивных площадках, оставление на улицах, во дворах и на других территориях общего пользования разукомплектованных машин», — привела Рукавишникова несколько норм из проекта КоАП, защищающих благоустройство территорий.

Сенатор подчеркнула, что новый проект КоАП отличают выверенные формулировки составов правонарушений, которые понятны для каждого россиянина и помогут избежать проблем в будущем правоприменении.