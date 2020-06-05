Правозащитник рассказал, почему российская полиция гуманнее американской

Санкт-Петербург, 5 июня. Член Совета по правам человека при президенте РФ Андрей Бабушкин во время эфира в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» отметил, что общественный контроль над полицией в России развит значительно лучше, чем в США.

«Полиция в любом обществе, если ее не контролировать, начинает себя вести так, как общество этого бы не хотело. Я хочу обратить ваше внимание, что, если у нас в стране есть общественный контроль за полицией, он существует на всей территории страны. В США такой общенациональный общественный контроль за полицией, к сожалению, не создан. Судебный контроль работает, а общественного контроля нет. И здесь Америка от нас отстает», — считает правозащитник.

Бабушкин также ответил на претензии, что Россия — расистская страна.

«Расизм в России был на рубеже веков. Сегодня расизм в России очень резко пошел на спад. Расистских настроений нет. Отдельные преступления на расовой почве, конечно, происходят. Но я должен сказать, что фашистские организации у нас исчезли не сами по себе, потому что солнце посветило. Была проведена очень большая и сложная работа правоохранительных органов», — отметил эксперт.

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошел онлайн-эфир, посвященный полицейскому насилию и погромам в США. В ходе эфира американский журналист Тим Керби рассказал, в чем разница между плохими полицейскими в США и России.