Бывший министр экономики Украины Милованов рассказал о «кинувшей» МВФ Тимошенко

Москва, 5 июня. Бывший премьер Украины Юлия Тимошенко в 2008 году «кинула» Международный валютный фонд, уверен экс-министр экономики страны Тимофей Милованов.

Именно поэтому, по его словам, сейчас МВФ выдвигает больше условий для выделения транша. Своей точкой зрения Тимофей Милованов поделился в эфире ток-шоу «Право на власть». Он напомнил, что «были времена, когда первый транш давали без условий».

«Когда это изменилось? Когда Юлия Владимировна Тимошенко была премьер-министром, обещала одно, зашли деньги, «кинула» МВФ, откатила ту реформу, которую обещала, и после этого нам больше не доверяют. Поэтому на Украине сегодня политика — это немножко болото», — подчеркнул Милованов.

По его словам, чтобы к Украине относились с уважением, «нужно вести себя самим достойно». Милованов заметил, что у страны есть два пути. Первый — это «развиваться и становиться частью глобального общества», второй — «оставаться государством, которое всех бросает, делает реструктуризацию, не выполняет свои обязательства».

«И в этой мутной водичке мы как-то здесь чем-то наживаемся», — добавил экс-министр экономики Украины.

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович ранее назвал МВФ «откровенными врагами», а предлагаемые ими условия по кредитованию — «вопросом капитуляции».

Напомним, Международный валютный фонд и Украина выработали предварительное соглашение о кредите размером пять миллиардов долларов сроком на полтора года.