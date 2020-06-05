Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 23

Федеральное агентство новостей представляет 23-й выпуск рейтинга антироссийских СМИ. Сегодня в меню фейков: «пришедший в январе коронавирус», «фальшивые» ливийские динары, «скрытный» Росстат, а также «обвинения в вымогательстве» в адрес Россельхознадзора.

Главные итоги

Вторую неделю подряд «пальму первенства» в рейтинге антироссийских СМИ удерживает «МБХ Медиа», принадлежащее беглому олигарху Михаилу Ходорковскому. Сайт опубликовал 95 материалов, направленных против России. Второе место заняли подопечные Алексея Венедиктова с «Эха Москвы» — 74 публикации. На третью строчку опустился Znak, выпустивший 71 антироссийский материал.

Фейк — мистификация или намеренное распространение в информационном пространстве фальшивых новостей, которые не соответствуют действительности. Когда дело доходит до развенчивания фейков, публикуемых «оппозиционными» изданиями, невольно вспоминается старый анекдот:

— Правда ли, что шахматист Петросян выиграл в лотерею тысячу рублей? — Правда, только не шахматист Петросян, а футболист «Арарата» Акопян, и не тысячу, а десять тысяч, и не рублей, а долларов, и не в лотерею, а в карты, и не выиграл, а проиграл.

Примерно так выглядело раскручивание истории с заявлением главы ДИТ Москвы о коронавирусе, якобы пришедшем в Россию еще в январе. Но — обо всем подробно и по порядку.

Глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко 2 июня дал интервью YouTube-каналу «Хабр», где рассказал о работе сотрудников своей команды во время эпидемии коронавирусной инфекции в Москве. По его словам, работать приходится 24 часа в сутки семь дней в неделю «с момента, когда все началось».

«Команда работает 24 на 7 с момента, как у нас это все началось. Это, значит, примерно с середины января», — сказал Эдуард Лысенко.

Антироссийские СМИ подхватили слова главы ДИТ Москвы. Издания цитировали высказывания чиновника, при этом ставя под сомнение данные Роспотребнадзора. Как сообщила Meduza, первым обратил внимание на заявление Лысенко сотрудник «Эха Москвы» Александр Плющев.

«Может, я чего-то не так понял, но глава ДИТ Эдуард Лысенко сказал, что первые случаи коронавируса были в Москве уже в середине января. Из Китая. Это крайне удивительно, поскольку раньше официально считалось, что первый случай в Москве зафиксирован 1 марта, это был вернувшийся из Италии Давид Беров», — написал он в своем Telegram-канале.

Российские оппозиционные издания начали активно публиковать новости по этой теме. Например, издание «Полит.Ру» выпустило материал с заголовком: «Глава ДИТ Москвы заявил, что коронавирус был в столице еще в январе. Официально первый случай выявлен в марте», а «Московский комсомолец» и вовсе заявил: «Коронавирус пришел в Москву в январе». Так вырванные из контекста слова Эдуарда Лысенко стали основой для создания фейка.

Позже он сам выступил с разъяснениями и подчеркнул, что в интервью «Хабр» речь шла о том, что в январе сотрудники департамента начали проработку технических решений для борьбы с пандемией COVID-19.

«Уже с середины января началась проработка различных, в том числе технических решений, в которых участвовали наши команды 24 на 7, которые помогли бы Москве справиться в будущем с возможным наплывом этой эпидемии. И именно это я имел в виду, когда говорил про январь соответствующую фразу», — сказал он журналистам.

Пояснение не остановило авторов антироссийских изданий. Они продолжили передергивать ситуацию, публикуя материалы с заголовками «Глава департамента информационных технологий заявил о первых случаях коронавируса в Москве в январе. А потом опроверг сам себя» («Дождь»), «Министр правительства Москвы сказал, что первые зараженные COVID-19 появились в столице в январе. Потом он заявил, что его неправильно поняли» («МБХ Медиа»).

Напомним, что о первом выявленном в России случае заболевания COVID-19 Роспотребнадзор сообщил 2 марта. Заболевший — мужчина, который вернулся из Италии в Россию 23 февраля. Позже власти Москвы сообщили, что он смог победить болезнь.

В тот же день антироссийские СМИ одно за другим перепечатывали очередной вброс американского агентства Reuters с устрашающим заголовком «Под покровом ночи: власти РФ хотят меньше афишировать плохие цифры». Неназванные «источники» издания углядели в переносе публикаций Росстата на более позднее время стремление «правительства привлекать как можно меньше внимания к цифрам, которые в условиях пандемии и жесткого карантина становятся все более удручающими».

К анонимным собеседникам Reuters, «знакомым с положением дел в Росстате», подключился «собеседник «Ведомостей», знакомый с ситуацией».

«Есть предположение, что если поздно публиковать статистику, то об этом никто писать не станет», — заявил он.

При этом в комментарии тем же «Ведомостям» представитель Росстата назвал настоящую причину сдвига публикаций на более позднее время. Он отметил, что многие сотрудники службы сейчас работают удаленно, и это влияет на сроки, в которые производятся необходимые расчеты.

«С учетом сложившихся обстоятельств принято решение, что информационные материалы Росстата будут публиковаться в 19.00 часов (мск)», — сказал он в комментарии газете.

Позже пресс-служба Росстата официально сообщила: формат «удаленки» повлиял на длительность сбора и обработки статистической отчетности, и ведомство в связи с эти сдвинуло время своих публикаций на 19.00.

Правда, на заголовки «оппозиционных» и антироссийских СМИ заявление Росстата никак не повлияло. «Reuters: Российские власти стараются не привлекать внимания к «удручающим» данным макростатистики», «Росстат и Минэкономразвития стали публиковать статистику позже обычного. Reuters связало это с желанием скрыть «страшные цифры», «Пока не написано, этого нет»: Reuters узнал о решении властей публиковать негативную статистику ближе к ночи» — именно такими «сенсационными заявлениями» в тот день отметились Meduza, «Открытые медиа» и остальные.

Главной темой недели в антироссийских СМИ стал фейк Госдепартамента США о «фальшивых» ливийских динарах, отпечатанных в России. Вашингтон официально похвалил Мальту за изъятие партии купюр на сумму около миллиарда долларов. Американская сторона заявила, что валюта якобы является поддельной и напечатана российским «Гознаком».

Вброс с громкими заголовками активно тиражировали сразу 10 антироссийских СМИ, а «МБХ Медиа», «Новая газета» и «Дождь» даже разродились «аналитикой» по теме. Естественно, не забывая педалировать излюбленную тему «российского вмешательства» в Ливии, которая не дает покоя США.

«Арест крупного груза купюр от «Гознака» — центр военно-политической воронки с центром на Мальте. Разумеется, это не фальшивые динары, как утверждает Госдепартамент. Это вполне легальный инструмент российской силовой политики в Ливии, который собираются уничтожить», — писала «Новая».

«Дождь» привлек к обсуждению основателя печально известной Conflict Intelligence Team Руслана Левиева. ФАН уже изобличал CIT в фальсификации данных. В одном из материалов организации было использовано видео, якобы снятое в Ливии: на его кадрах «запечатлен» некий русскоговорящий «боец ЧВК» в автомобиле «Урал». Впоследствии выяснилось, что русская речь была наложена при монтаже. Саму запись снимали в Сирии.

Отличилось и «МБХ Медиа» беглого олигарха Ходорковского.

«Благодаря новости об обвинении России в изготовлении фальшивой валюты для Ливии многие узнали, что Гознак печатает не только российские рубли. Россия печатала деньги для как минимум еще 20 стран», — говорится в подводке к материалу.

Министерство иностранных дел России официально опровергло фейк Госдепартамента США. Перехваченные на Мальте деньги не были фальшивыми. Москва напомнила, что контракт на печать ливийских динаров был подписан в 2015 году между «Гознаком» и главой Центрального банка Ливии, утвержденного Палатой представителей страны — этот парламент был избран народом Ливии и, соответственно, обладает необходимой международной легитимностью.

«Таким образом, фальшивыми являются не ливийские динары, а американские заявления. Россия последовательно выступает за безальтернативность политического урегулирования в рамках широкого межливийского диалога, строгого соблюдения принятых международным сообществом решений по ливийской проблематике», — говорилось в заявлении МИД России.

«Гознак», в свою очередь, указал, что экспертная комиссия по вопросам Ливии при СБ ООН не увидела нарушений санкций в поставке партии валюты из России.

Отметим, ранее командование AFRICOM заявило, что Москва якобы направила в Ливию свои военные самолеты. В качестве «доказательств» были представлены фотографии российских самолетов во время полета в крайне низком качестве. Эксперты считают, что через такие вбросы США проводят системную информационную кампанию. Ее цель — найти хоть какое-то обоснование для усиления своего военного контингента в Ливии.

28 мая Baza со ссылкой на неназванные источники распространила фейк, что польская компания — производитель молочных продуктов обвинила главу Россельхознадзора Сергея Данкверта в вымогательстве взятки. Речь якобы шла о сумме в полмиллиона долларов.

«Новость» со ссылкой на эти СМИ распространили «Открытые медиа», «Эхо Москвы», «Лента» и «Дождь».

Фейк о «вымогательствах» опровергли и в самой польской компании, и в Россельхознадзоре. Глава «Млековиты» Дариуш Сапиньски, как сообщали РИА Новости, был удивлен новостями о «коррупционном предложении» Россельхознадзора. Более того, польская компания не имеет представителей в России, а ее сотрудники не встречались с кем-либо из российской федеральной службы.

Советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что Сергей Данкверт подал в полицию заявление о клевете.

Мнение эксперта

«Парад фейков» только со стороны выглядит несерьезной глупостью — на самом деле через них ведется политическая борьба Запада против России. С таким мнением выступил депутат Госдумы Евгений Федоров.

«Фейки — это проявление определенной политики. Не просто так сидят, выдумывают и высасывают их из пальца редакторы — это политика, скоординированная между собой, причем иностранная политика на территории России. Сюда же можно спокойно отнести массовое блокирование тем же YouTube российских патриотических ресурсов «в соответствии с американским законодательством» и даже блокирование выступления Владимира Путина, когда он обращался по поводу борьбы с коронавирусом к гражданам Российской Федерации. Это единая политика внешнего управления, информационная ее часть», — сказал Евгений Федоров в комментарии Федеральному агентству новостей.

От действий западных корпораций пострадал и ФАН. Ночью 17 апреля компания Google заблокировала аккаунт редакции и связанный с ним YouTube-канал. В результате были потеряны тысячи репортажей, снятых журналистами агентства по всему миру. Ранее американская компания блокировала аккаунты RT и других российских изданий. Как противостоять иностранной политике на территории России? Евгений Федоров поделился своим мнением.

«Те предложения о плебисците, которые внес президент РФ, направлены на то, чтобы установить национальную власть и верховенство Конституции в российском правовом поле. Это приведет к постепенному вытеснению фактора внешнего управления и геббельсовской внешней пропаганды со стороны США и их союзников. Потому что понятно: все это (информационные нападки. — Прим. ред.) координируется оттуда, из единого центра, и занимается этим Госдепартамент», — считает парламентарий.

Федоров также отметил: к проявлению политики Запада в отношении России в информационном поле следует относиться внимательно.