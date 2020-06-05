Тим Керби сравнил плохих полицейских в США и России

Санкт-Петербург, 5 июня. Американский журналист Тим Керби во время эфира в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» рассказал, в чем разница между плохими полицейскими в США и России.

«Есть плохие люди, которые хотят униформу. В России плохой полицейский — человек, который хочет денег. В США плохой полицейский с комплексом Наполеона, поэтому он в кайф вступает в эту роль», — говорит американский журналист.

Также Тим Керби оценил конспирологические теории о роли России в организации беспорядков.

«Докажите, что это не так. Невозможно. Поэтому эта теория пойдет. Может, многие люди просто не могут поверить, что такое может происходить в Америке просто так. Поэтому люди верят, что какая-то невидимая рука влияет на эти процессы. И одна из этих невидимых рук всегда русская. Россию всегда очень легко обвинять, потому что последствий — ноль», — подытожил журналист.

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошел онлайн-эфир, посвященный полицейскому насилию и погромам в США. Керби также рассказал, что в США всегда было очень явное и очень сильное деление общества на два лагеря, занимающих разную позицию по самым разным вопросам. Версия о том, что такой раскол вызвал действующий президент США Дональд Трамп, не верна, уверен журналист.