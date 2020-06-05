Под Мурманском затопило дачный поселок. ФАН-ТВ

Вечером 4 июня уровень воды в реке Кола достиг отметки в 400 см. Вода вышла из берегов и затопила поселок Кильденстрой в Кольском районе Мурманской области.

В поселке проживает около двух тысяч человек. На кадрах видны десятки затопленных домов. Стоимость ущерба еще только предстоит рассчитать. По данным МЧС, под водой оказались как минимум 30 домов и 50 участков. Затоплен также пешеходный мост на железнодорожной станции Лопарская.

Мурманский УГМС заявляет, что высокий уровень воды в реке сохранится до конца суток 5 июня. Жителей поселка эвакуируют в гостиницы с последующей транспортировкой в пунктах временного размещения. На текущий момент эвакуировано 9 семей.