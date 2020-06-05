Специалистов по вечной мерзлоте годами не пускали исследовать грунт на ТЭЦ-3 в Норильске

Компании, работающие на Крайнем Севере, не пускают специалистов исследовать состояние объектов на своей территории. В условиях таяния вечной мерзлоты это приводит к авариям, поэтому необходимо менять законодательство и технику безопасности для подобных компаний. Такого мнения придерживаются опрошенные Федеральным агентством новостей эксперты.

«Если не следить за объектами в Арктике, мы получим еще немало техногенных катастроф», — заявил в интервью ФАН директор Института мерзлотоведения имени П.И. Мельникова Сибирского отделения Российской академии наук Михаил Железняк.

Напомним, 29 мая под Норильском на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу компаний «Норникель») произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. В результате в землю и в реку Амбарную попало более 20 тысяч кубических метров нефтепродуктов.

3 июня президент России Владимир Путин раскритиковал губернатора Красноярского края Александра Усса за то, что об аварии тот узнал лишь спустя двое суток из соцсетей. После этого в Норильске был объявлен режим ЧС федерального масштаба.

4 июня на место разлива нефтепродуктов в заполярном Норильске прибыл глава МЧС Евгений Зиничев и совершил облет пострадавшей территории.

Со стороны НТЭК уже была попытка оправдать произошедшее форс-мажорными обстоятельствами, связанными с таянием вечной мерзлоты в Арктике. Однако, по словам директора Института мерзлотоведения, необходимо регулярно отслеживать состояние проветриваемых подполий зданий на Крайнем Севере, контролировать тепловой режим.

«Если наблюдать за арктическими грунтами, на которых находятся резервуары и прочие сооружения, представляющие опасность, то ничего страшного не будет», — уверен Михаил Железняк.

По его мнению, случай с аварией на ТЭЦ-3 под Норильском показательный. Ученые просто не знают, что происходило на ее территории: протаивал ли там грунт или нет, — поскольку специалистам не дают проводить исследования, ссылаясь на коммерческую тайну.

«Часто бывает так: при строительстве проводят исследовательские работы, а потом 10–15 лет никого не подпускают к объекту. За это время могут образоваться протаивания на 15–20 сантиметров там, где в основаниях есть лед. И конечно, это приводит к деформации. А иногда и сами изыскания проводятся недостаточно тщательно, что приводит к авариям», — рассказал собеседник ФАН.

Железняк считает: опыт работы с инженерными сооружениями на Крайнем Севере показывает, что там, где есть контроль со стороны специалистов, риск ЧС минимальный.

Человек способен противостоять негативным процессам, связанным с таянием вечной мерзлоты, уверен эксперт.

«Промышленные компании нас очень любят, но, к сожалению, только когда у них что-то сломается. Как только авария — сразу просьбы к научным организациям провести исследования, помочь устранить последствия. А пока гром не грянет, они просто нас туда не подпускают», — посетовал директор Института мерзлотоведения.

По его словам, в России последние 15 лет любые изыскания, в том числе инженерно-геологические, считаются коммерческой тайной предприятия. Поэтому вся ответственность в случае аварий — на предприятии, которое эксплуатирует сооружения в Арктике.

«Часто бывает, что мы при строительстве даем рекомендации, как эксплуатировать здание, это потом не соблюдается, а проконтролировать мы не можем. Это серьезная проблема, и требуются изменения в законодательстве, чтобы ее решить», — резюмировал собеседник ФАН.

Почетный полярник и ученый Петр Боярский уже 35 лет постоянно бывает в Арктике. Он своими глазами наблюдает потепление климата в этом регионе.

«Идут процессы в Арктике, из-за которых в ближайшие годы будут разрушаться промышленные объекты, природные памятники, памятники истории и культуры, такие как зимовья первых полярников», — рассказал Боярский в интервью ФАН.

Большую проблему представляет разрушение береговой линии Северного Ледовитого океана.

«Тают скреплявшие берега льды, и волны размывают песчаные берега», — объяснил ученый.

В результате, например, на мысе Челюскина на полуострове Таймыр в океан обрушилась пирамида из камней, сложенная еще полярной экспедицией Амундсена. По словам ученого, бывало, что прибрежные сооружения уходили под воду за считанные недели.

«В океане стало больше айсбергов. Увеличилась вероятность протаранивания платформ, добывающих углеводороды», — обратил внимание Боярский.

В ближайшие годы мерзлота продолжит таять, и вся промышленная деятельность должна вестись с оглядкой на это, считает ученый.

«Надо пересматривать все условия безопасности для нефтяников, газовиков, разрабатывать новый уровень безопасности для любых работ, которые могут привести к разливу нефти, нефтепродуктов. Кроме прочего, надо понимать, что от Арктики зависит климат на большей части территории России», — резюмировал собеседник ФАН.

3 июня Росприроднадзор начал проверку на месте разлива нефтепродуктов в Норильске. Место происшествия посетила лично глава ведомства Светлана Родионова. Пресс-секретарь ведомства Юлия Непоседова пояснила корреспонденту ФАН, что до окончания проверки Росприроднадзор не имеет права давать предварительные оценки ущерба от экологической катастрофы.