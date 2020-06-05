В России создают винтовку с дальностью стрельбы на семь километров

Москва, 5 июня. В России создают уникальную снайперскую винтовку DXL-5, способную поражать цели на расстоянии в семь километров. Об этом рассказал гендиректор компании-разработчика стрелкового оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев.

«Сейчас мы работаем над винтовкой и патроном с дальностью рекордной стрельбы 6–7 километров и уверенной стрельбы три километра. Предварительное название проекта — DXL-5, к этому семейству относятся такие наши изделия, как DXL-4 «Севастополь» и DXL-3 «Возмездие». Винтовок с такой дальностью на мировом рынке снайперского оружия еще не было», — отметил он.

На сегодняшний день самой дальнобойной винтовкой является «Сумрак», произведенная также в Lobaev Arms. Максимальная дальность стрельбы составляет 4,2 километра.

Лобаев уточнил, что к новому оружию создадут новый, «прорывной» патрон. Он будет отличаться большим размером и начальной скоростью. В нем будет заложено несколько технологических новшеств, которые и позволят увеличить дальность стрельбы.

Гендиректор фирмы-разработчика выразил надежду, что новинка будет готова уже в начале следующего года, но отметил, что из-за связанных с пандемией коронавируса проблем точные сроки окончания производства пока назвать сложно.

Ранее стало известно, что специалисты из холдинга «Росэлектроника» создали специальный радиопоглощающий материал для использования на снежной местности для российской армии . Его особенность заключается в том, что он способен снижать дальность обнаружения военной техники в три-четыре раза, буквально маскируя ее для противника под сугробы.