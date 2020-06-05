Баранец назвал рекламным блефом слова о создании в США «убийцы» российских C-400

Американские конструкторы и ученые «хвастаются достижениями» своего оружия, поскольку хотят показать властям, что государственные деньги на их разработку были потрачены не зря. Об этом Федеральному агентству новостей заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

«Убийца» С-400

В конце мая Военно-морские силы (ВМС) США провели испытания ракеты AGM-88G Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range (AARGM-ER), которая создана для уничтожения систем противоракетной обороны противника. Как сообщает американское издание The Drive, в рамках теста проводилась проверка совместимости работы истребителя F/A-18E Super Hornet с прототипом ракеты.

Разработкой AGM-88G AARGM-ER занималась американская компания Northrop Grumman. Ракета в своем оснащении имеет самонаводящуюся головку со спутниковыми навигационными системами, а также инфракрасный датчик. От своих предшественников оружие отличается более компактным корпусом, увеличенной дальностью полета и скоростью.

Американский журнал Jane's 360 впервые сообщил о разработке ракеты еще в марте 2019 года. Журналисты выразили уверенность, что данное оружие является «убийцей» российских зенитно-ракетных систем (ЗРК) С-400 «Триумф».

«Рекламный блеф»

Виктор Баранец пояснил, что все «бравые» заявления со стороны США и их союзников по НАТО о возможности американского оружия уничтожить С-400 до его практического применения являются «рекламным блефом».

«Американцы могут нам сегодня сколько угодно рассказывать, какое у них супер-пупер оружие, которое не только сотрет с земли одним мизинцем С-400, но и вообще является убийцей всех советских зенитных ракетных систем. Однако это не более чем рекламный шаг. Зачастую даже наши российские ученые поддаются на такую провокацию и таким же образом блефуют еще до того времени, как оружие поступит на вооружение», — отметил Баранец в интервью ФАН.

Как указывает собеседник ФАН, в США и других странах блеф по поводу невероятных возможностей оружия используют для того, чтобы «сбить вероятного противника с толку».

«Это очень популярный прием в кругу военно-технической братвы мира. Мы иногда в дураках оставляли американцев, которые бросались разрабатывать те или иные системы вооружения, когда мы просто вбрасывали в информационное пространства тактико-технические характеристики ракеты, не существующей вообще в мире. Они потратили миллиарды долларов для того, чтобы гнаться за пустой ложью», — рассказал он.

При этом есть несколько причин, когда раздается такое «военно-техническое хвастовство» со стороны американских конструкторов, технологов и ученых, участвующих в создании новых видов вооружений, говорит Баранец.

«Во-первых, нужно показать правительству, что те огромные деньги, которые выдаются на разработку вооружений, вроде как не идут впустую. Ученые хотят показать всем, что уже достигнут такой-то результат. Но бывает, что когда требуется принять оружие на вооружение, то оказывается, что есть сбои в его работе. Тогда спрашивается, зачем конструкторы говорили о том, что перемолотят всех русских с системами С-400, — объяснил военный обозреватель. — Во-вторых, нужно постращать противника, то есть пощекотать нервы и показать, что США круче всех и идет впереди. В-третьих, необходимо вытащить деньги из собственной государственной казны. Так, если испытания идут неважно, то можно сказать, что во время испытаний мы добились только трех точных выстрелов, а поэтому давайте больше денег, и оружие технически доведут до ума».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что скором времени у страны появятся «величайшие вооружения в истории». Глава Белого дома сообщил, что уже успел ознакомиться с их разработками, и они очень сильно впечатлили его.

Напомним, зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» предназначен для поражения различного вида современных и перспективных средств воздушного нападения на дальности до 400 км, высоте до 30 км и скорости полета не больше 4,8 км/с.