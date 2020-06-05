Банк «Санкт-Петербург» требует 5,7 млрд рублей от «Синтэк-Ойл»

Санкт-Петербург, 5 июня. Арбитражный суд Петербурга приступил к рассмотрению требования банка «Санкт-Петербург» к московской фирме Константина Кудрявцева «Синтэк-Ойл» о взыскании долга по займу в 21 млн долларов (около 5,7 млрд рублей) и об обращении взыскания на долю в компании «Густореченский участок», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Густореченский участок» обладает лицензией на нефтедобычу в районе нефтегазовых месторождений «Густореченское» и «Травяное» в ХМАО. По проектным данным, их извлекаемые запасы составляют 16,836 млн тонн по категории С1, 14,138 млн тонн — по категории С2. По оценкам ФАН, в проект разведки и разработки газонефтяных месторождений уже вложено более 5 млрд рублей: лишь стартовый лицензионный платеж составил около 1,8 млрд рублей.

Для ответчика это не очень хорошая новость, поскольку дочерние компании «Синтэк-Ойл» участвуют в разведке и разработке ряда гринфилд-месторождений на территории Западно-Сибирской газоносной провинции. Прекращение проектного банковского кэш-флоу и досрочное взыскание имеющегося долга нарушает временные рамки развития проектов. Нефтедобыча — очень дорогой бизнес, а нефтесервисные подрядчики не любят ждать своих денег.

Перед судебным заседанием от представителей сторон спора стало известно, что рассмотрение дела затягивается до решения по другому делу в Москве.

9 июля Арбитражный суд Москвы должен рассмотреть дело по иску банкротящегося ООО «Развитие Санкт-Петербурга», в котором оно хочет стать собственником ООО «Густореченский участок» и признать права залога банка «Санкт-Петербург» недействительными. Рассмотрение этого дела напрямую влияет на перспективы получения банком действительного возмещения долга.

Следующее заседание по иску банка «Санкт-Петербург» состоится 22 июля.