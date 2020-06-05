Мисмари заявил, что вывод ЛНА из Триполи был обусловлен уважением к переговорам 5х5

Бенгази, 5 июня. Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майор Ахмад Мисмари в интервью телеканалу Sky News Arabia рассказал о ситуации на фронте. Видеозапись заявления Мисмари была опубликована в группе ЛНА в Facebook.

Генерал-майор ЛНА объяснил решение о выводе войск армии Халифы Хафтара из ливийской столицы намерением главного командования продемонстрировать уважение к возобновившимся переговорам в формате 5х5 и предстоящим диалогом с международной общественностью.

«Передислокация наших сил за административные пределы Триполи ясно демонстрирует мировому сообществу степень нашего доверия сторонам и формированиям, контролирующим текущую обстановку в Триполи», — резюмировал он.

Мисмари вновь указал на вмешательство Турции в ливийский кризис, отметив, что противостояние в Ливии происходит не между ливийцами как сторонами локального конфликта, а между Ар-Раджмой и Стамбулом.

«Заявления Эрдогана подтверждают это. Нам известно о потерях, понесенных ополчением, и о количестве полученных им сокрушительных ударов. Мы продемонстрируем Эрдогану мощь ЛНА», — заверил официальный спикер ЛНА.

Принимая во внимание недавний визит главы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа в Анкару, официальный спикер ЛНА утверждает, что армия Хафтара обладает точной информацией о размере получаемой поддержки ПНС от Турции, количестве оружия и наемников.

«К сожалению, мировое сообщество игнорирует наши предыдущие заявления на этот счет, хотя Европа и испытывает турецкое влияние в восточном Средиземноморье во многом из-за того, что Эрдоган вмешался не только в ливийский конфликт. Борьба не прекратится — никаких политических диалогов, пока Турция не покинет Ливию», — заключил Мисмари.

Федеральное агентство новостей (ФАН) неоднократно публиковало доказательства присутствия турецких интервентов на территории Ливии, подконтрольной ПНС. 28 мая в Сети появились фото двух убитых солдат ВС Турции на юге Триполи — о принадлежности к турецкому военному контингенту говорит форма, которая была на погибших.

До этого официальный спикер Ливийской национальной армии на пресс-конференции показал журналистам видеозаписи тренировок террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в порту Триполи. Их обучением занимались турецкие офицеры. Кроме того, на большинстве кадров фигурируют сирийские наемники, которых Анкара регулярно перебрасывает в Ливию воздушными и морскими путями.