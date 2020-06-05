Поклонников Пелагеи разочаровал ее новый образ

Москва, 5 июня. Российская певица Пелагея сменила привычный имидж, вернувшись к образу шестилетней давности. Фотографией она поделилась в социальной сети Instagram.

Как пишут средства массовой информации, долгое время исполнительница отращивала белокурые пряди, которые периодически забирала в прическу на затылке или укладывала волнами. В период самоизоляции она решила внести коррективы в прическу и вернулась к челке.

«Подстригла челку. Вспомнила 2014. И настроение улучшилось!» — написала она в посте.

Поклонники певицы, оценивая изменившуюся Пелагею, разошлись во мнениях.

«Состарила», — написали одни. «Вот это вы точно зря сделали!», — согласились в комментариях.

Другие же, наоборот, акцентировали внимание на том, что любимая исполнительница стала выглядеть моложе и свежее.

«С такой красотой все к лицу», — написали они. «Вы просто чудо», — подытожили поклонники.

Напомним, Пелагея подала документы на расторжение брака с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным. Отмечается, что дату первого заседания по бракоразводному процесса назначат в ближайшее время. Также Пелагея прокомментировала расставание с хоккеистом, игроком сборной России Иваном Телегиным.

Объявившая о разводе со спортсменом исполнительница назвала разрыв «нерадостной историей». По ее словам, если «третьи лица» не вмешаются в бракоразводный процесс, все юридические вопросы решены будут без скандальных разбирательств. Певица подчеркнула, что ради дочери она и Телегин будут стараться сохранить хорошие отношения.

Ранее о причине расставания с женой откровенно рассказал сам хоккеист. По его словам, не у всех получается встретить единственного человека и прожить с ним всю жизнь. Но Телегин рад, что в его жизни была Пелагея, которая подарила ему дочь.