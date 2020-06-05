«Нафтогаз» оценил законопроект США о санкциях против «Северного потока — 2»

Киев, 5 июня. Украинская компания «Нафтогаз» поблагодарила американских сенаторов за законопроект о санкциях в отношении «Северного потока — 2», говорится в заявлении пресс-службы корпорации.

Компания выразила благодарность сенаторам и «другим друзьям Украины» в США, которые в прошлом году способствовали принятию «Закона о защите европейской энергетической безопасности», а сейчас внесли законопроект об уточнении этого закона.

Как отметил RT, «Нафтогаз» смог предоставить Вашингтону «важную информацию о способности России завершить «Северный поток — 2».

«Безотлагательное принятие законопроекта «Об уточнении Закона «О защите европейской энергетической безопасности» может окончательно остановить реализацию опасного для Европы проекта «Северный поток — 2», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что законопроект о санкциях против «Северного потока — 2» внесли в сенат США. Он предлагает вводить ограничительные меры против владельцев всех судов, принимающих участие в строительных работах, а также компаний, оказывающих услуги страхования, перестрахования и андеррайтинга.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода, которые пройдут от российского побережья до Германии через Балтийское море, указал «Царьград». Берлин активно поддерживает строительство «Северного потока — 2», считая его значимым экономическим проектом.

Однако есть и противники «Северного потока — 2», в частности США, указал Infox.ru. Американцы хотят поставлять в Европу свой сжиженный природный газ, цена которого в несколько раз превышает стоимость российского голубого топлива. В одной команде с США Украина, которая, в свою очередь, опасается потерять прибыль от транзита.