«Ферма новостей» для Эрдогана: Турция запускает пропагандистский канал на русском языке

Турция собирается создать новый телеканал — «TRT на русском», об этом стало известно на прошлой неделе. Уже запущена страница телеканала в Интернете. Редакция Telegram-канала «Стамбульский волк» попыталась разобраться, какую информацию может нести телевидение от амбиционного турецкого президента для говорящих по-русски людей.

Телеканал TRT был создан в 1964 году, чтобы вещать от имени турецкого государства, и до 1990-х годов оставался единственным телеканалом на территории Турции. Сегодня государственная телекомпания располагает большой сеткой теле- и радиоканалов, освещающих самую разную тематику: 14 телевизионных каналов, а также пять национальных, пять региональных, три международных и три местные радиостанции. Кроме этого, телерадиовещательная компания публикует новости на 41-м языке на своей интернет-странице www.trtvotworld.com.

Несколько лет назад руководство Турции приняло решение донести глас турецкого руководства до широкой публики, запустив телеканал на английском языке — TRT World.

После запуска англоязычного канала TRT World в США задались вопросом о предназначении канала. Некоторые критики утверждали, что главная цель TRT World — продвигать турецкие интересы, другие сомневались в независимости государственного телеканала из страны с сомнительной репутацией в вопросе свободы прессы и жесткой цензурой в Интернете.

А в марте 2020 года стало известно, что годом ранее Министерство юстиции США потребовало от редакции TRT World в Вашингтоне зарегистрироваться в качестве иностранного агента правительства Турции, занимающегося политической деятельностью, в соответствии с Законом о регистрации агентов иностранной пропаганды. Доводы TRT World о том, что телеканал является независимым, были отвергнуты американскими чиновниками, которые заявили, что турецкое правительство «осуществляет руководство и контроль над TRT посредством регулирования и надзора, а также контролируя его руководство, бюджет и содержание программ».

Теперь Анкара решила достучаться до сердец русскоязычных зрителей, используя в качестве примера уже существующий проект TRT World.

Приведем несколько примеров того, как англоязычный турецкий телеканал рассказывает о событиях, связанных с Турцией. Так, например, говоря о роли Российской Федерации в сирийском кризисе, TRT World не упоминает о том, что Москва была приглашена в Сирию официально и находится там легитимно, называя присутствие России «вторжением». Регулярно выходят сюжеты с обилием кровавых сцен с людьми в гражданской одежде, в которых рассказывается об «авиаударах российской авиации по мирному населению». Москву TRT World буднично обвиняет в военных преступлениях.

Тональность новостных сюжетов меняется в зависимости от того, насколько натянуты отношения России и Турции.

В другом сюжете — о победе в Великой Отечественной войне — редакторы решили преподнести победу как «сталинское наследие». TRT World рассказывает, что русские празднуют победу «и благодарят за нее Сталина». При этом, если послушать за озвучкой переводчика голоса отвечающих россиян, можно понять, что корреспондент телеканала сознательно подводит интервью к разговору о Сталине. И в результате получается, что русские благодарны за победу не советскому народу, а Сталину, — а далее уже в сюжете рассказывается о репрессиях тех времен.

Рассказывая об Украине и России и конфликте между двумя странами, автор сюжета старательно произносит «аннексия», рассуждая о Крыме; рассказывая о событиях, происходящих в Донбассе, телеканал называет это «вторжением русской армии на восток Украины». Соответственно, возникают вопросы — когда эта тема всплывет в очередной раз, как «TRT на русском» будет рассказывать об этом и какие термины будет использовать, затрагивая эту тему?

Стоит рассказать о руководстве турецкого телеканала TRT World, который был создан в 2015 и начал вещание в 2017 году. Каналом руководит Фатих Эр, который ранее работал в газете Sabah и телеканале Ahaber. Эти издания являются частью крупного медиахолдинга, принадлежащего брату зятя турецкого президента Эрдогана — министра финансов Берата Албайрака.

В руководстве телеканала работают функционеры правящей «Партии справедливости и развития» (AKP). А вот что пишет Лютфю Тюрккан, депутат от оппозиционной партии «Хорошая партия» (IYI), о связях с телеканала с властью.

Кроме того, директором телеканала по исследованиям является Пынар Кандемир, которая была руководителем молодежного подразделениями партии Эрдогана, а также является женой депутата от «Партии справедливости и развития» Эркана Кандемира. Свидетелями на свадьбе молодых были никто иные как сам Реджеп Тайип Эрдоган вместе с супругой.

Турция — страна, где более сотни журналистов находятся в тюрьмах, а за последние годы были закрыты десятки средств массовой информации. В индексе свободы прессы, который используют «Репортеры без границ» (RSF) из 180 государств Турция занимает 154-е место.

В своем недавнем докладе правозащитная организация назвала Турцию «крупнейшим в мире тюремщиком для профессиональных журналистов».

По данным профсоюза журналистов Турции (TGS), в стране в настоящее время 85 журналистов находятся в тюрьмах из-за того, что исполняли свои прямые обязанности как журналисты. Тут же стоит упомянуть о недавнем аресте журналистов в Турции из-за публикаций о гибели турецкого разведчика в Ливии, похороненного в безымянной могиле.

Напомним, 3 марта турецкое интернет-издание OdaTV сообщило, что в провинции Маниса был похоронен погибший в Ливии сотрудник Национальной разведывательной организации Турции MIT Синад Дж. (27 лет). По данным публикации, разведчика похоронили без официальной церемонии, без огласки, в строжайшей секретности, и даже не написав его имени на могиле.

После этой новости турецкие власти задержали сотрудников издания OdaTV: автора текста Хулью Кылынч, главного редактора Барыша Пехливана и выпускающего редактора Барыша Теркоглу. Кроме того, был заблокирован доступ к сайту odatv.com.

Журналистов обвинили в разглашении гостайны. Подобное обвинение получил и журналист издания Yeniçağ Мурат Агырэль, опубликовавший материалы о похожем случае в Twitter. Работники газеты Yeniyaşam были арестованы просто за цитирование статьи OdaTV.

В такой ситуации очень лицемерно звучат заявления, сделанные директором по коммуникациям президента Турции Фахреттин Алтун, который пожаловался на нападение американских полицейских на продюсера TRT World во время беспорядков в США.

I condemn in the strongest possible terms today’s attack against @TRTWorld Sr. Producer @LionelDonovan3 during the #GeorgeFloyd protests in the United States.



Press freedom is the backbone of democracy.



I will raise this issue with the relevant US officials without delay.