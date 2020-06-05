В России выявлено 8726 случаев коронавируса за сутки

Москва, 5 июня. Более восьми тысяч случаев коронавируса выявлено в России за минувшие сутки, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Таким образом, общее число заразившихся составило 449 834 человека.

«За последние сутки в России выявлено 8726 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, из них 3235 случаев (37,1%) активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении.

За сутки от инфекции скончались 144 человека. За время пандемии общее число летальных исходов в России достигло 5528.

В стране за последние сутки из больниц выписали 8057 пациентов, всего выздоровели 212 680 человек, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция, пишет Infox.ru.

Наибольшее число выявленных случаев коронавируса по-прежнему в Москве — 1855. В пятерку регионов по количеству инфицированных вошли также Московская область (762), Петербург (378), Нижегородская область (330), Свердловская область (251).

Говоря о количестве выздоровевших пациентов, то список возглавляет Москва. В столице 2543 человека выписали из больниц. Следом идут Московская область (515), Петербург (381), Оренбургская область (311), Ленинградская область (182).

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что единой вакцины от коронавируса не будет — появятся сразу несколько препаратов для разных групп населения, указал НСН.